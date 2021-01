vor 60 Min.

Corona: Es wurde doch geimpft im Landkreis

Fehlerhafte Information aus dem Landratsamt: Jetzt heißt es, es gibt zwar keine neuen Impfstoff-Lieferungen in Landsberg, aber Restbestände wurden in den ersten Januartagen an Betroffene verabreicht.

Von Frauke Vangierdegom

Anders als am Montag vermeldet, sind in diesem Jahr bereits einige Personen gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Fehlinformation war aus dem Landratsamt Landsberg gekommen. Auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts, das von aufmerksamen Lesern darauf hingewiesen worden war, dass sich in ihrem Bekanntenkreis sehr wohl Personen befänden, die in diesen Tagen eine Impfung erhalten hätten, bestätigte Pressesprecherin Anna Diem die falsche Auskunft.

Zweite Lieferung soll bald kommen

„Es gab noch Restbestände der ersten Impfstoff-Lieferung, die jetzt verimpft worden sind.“ Eine neue Lieferung des Impfstoffes erwartet das Landratsamt Landsberg nach ihren Angaben in den nächsten Tagen. Auf ein genaues Datum wolle man sich nicht festlegen, so Diem.

Sieben-Tage-Inzidenzwert leicht gesunken

Derweil ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis von 91,4 (Stand 4. Januar, 9 Uhr) auf 82,3 (stand 5. Januar, 9 Uhr) gesunken. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 106 Personen und ist damit leicht gestiegen. Die Anzahl der Kontaktpersonen hat sich von 186 am Montag auf 157 am heutigen Dienstag verringert.

