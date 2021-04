Corona: Inzidenz im Landkreis Landsberg geht wieder etwas zurück

Übers Wochenende fallen im Landkreis Landsberg zahlreiche Corona-Tests positiv aus. Auf sieben Tage gerechnet entspannt sich die Situation aber etwas.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg verharrt auch am Montagmorgen stabil und deutlich über 100. Im Laufe des Wochenendes war der Wert auf 160,4 gestiegen. Jetzt meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 140,5 als Ziffer, die angibt, wie viele Personen von 100.000 innerhalb von sieben Tagen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sind. Dieser Wert liegt damit ziemlich in der Mitte der in den vergangenen sechs Tagen ermittelten Inzidenzen, die sich zwischen 125,5 (Freitag) und 160,4 (Sonntag) bewegten.

Am Sonntag wurden laut RKI im Landkreis Landsberg 21 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, die Gesamtzahl der mit positiven Tests nachgewiesenen Infektionen beträgt damit im Landkreis jetzt 3679. Nähere Angaben zu der Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne begeben mussten oder im Krankenhaus behandelt werden, liegen aktuell nicht vor. (lt)

Lesen Sie dazu auch: