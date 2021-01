vor 20 Min.

Corona: Kaum Neuinfektionen im Kreis Landsberg, aber Tote

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt wieder deutlich. Für den Landkreis melden die Behörden wenig Infizierte - aber weitere Tote.

Von Dominic Wimmer

Zwei weitere Menschen sind im Landkreis Landsberg im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Seit Beginn der Pandemie starben somit 32 Personen, bei denen eine Erkrankung beziehungsweise eine Infektion vorlag.

Im Vergleich zum Dreikönigstag meldet das RKI elf Corona-Neuinfektionen. Der Siebe-Tage-Inzidenzwert fiel damit von 62,3 auf 60,7. Diese Zahl gibt wider, wie viele Menschen sich umgerechnet auf 100.000 Einwohner infiziert haben beziehungsweise positiv getestet wurden. Ob diese Werte allerdings aussagekräftig sind, ist offen. Zuletzt hatte es aufgrund der Feiertage verringertes Testgeschehen und verzögerte Meldungen der Gesundheitsämter an das RKI gegeben. Am Donnerstag, 7. Januar, meldete das RKI 26.391 Neuinfektionen in ganz Deutschland und 1070 neue Todesfälle.

Landkreis Landsberg: Falsche Infos zu Anzahl der Geimpften

Zuletzt hatte das Landratsamt Landsberg falsche Zahlen geliefert, was das Impfen anbelangt. Am Montag teilte die Behörde unserer Zeitung mit, dass im neuen Jahr aufgrund von Impfstoffknappeit noch keine Personen mit dem Mittel von Biontech-Pfizer geimpft worden seien. Tagsdarauf wurde diese Meldung auf erneute Nachfrage hin jedoch zurückgenommen und die genauen Zahlen wurden geliefert.

