Corona: So rüsten sich die Landsberger für den Katastrophenfall

Plus Seit Montag gilt in Bayern der Katastrophenfall wegen Corona. Viele Landsberger reagieren mit Großeinkäufen. Geschäftsleute sind verunsichert.

Selten war eine Kommunalwahl so schnell in den Hintergrund gerückt wie am Montag. Nicht Wahlergebnisse zählen, sondern, was aus dem gesellschaftlichen Leben in Landsberg wird. Wegen des Coronavirus wurde der Katastrophenfall in Bayern ausgerufen. Auch nach der Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder herrscht große Unsicherheit. Das LT hat sich in Landsberg bei Geschäftsleuten und Passanten umgehört.

Nach einer ersten Krisensitzung in der über Maßnahmen im Landkreis Landsberg in Sachen Corona gesprochen wurde, meldet sich auch Landrat Thomas Eichinger zu Wort: „Viele Menschen sind verunsichert, und es geht jetzt vor allem darum, ruhig, vernünftig und gelassen zu bleiben.“ Und, so der Landrat weiter: „Trotz aller Besorgnis darf man nicht in Hysterie verfallen.“ Ihm sei klar, dass die Maßnahmen der Regierung erst mal neue Besorgnis bei den Bürgern auslösen und zu noch mehr Angst führen würden. „Aber eins sollte allen klar sein. Wir stehen nicht in der Gefahr, dass es große Verluste in der Bevölkerung gibt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die schutzbedürftige Gruppe der älteren Menschen und der Vorerkrankten, nicht gefährdet wird. Um alle gleich gut behandeln zu können, müssen wir die Welle der Erkrankungen bei diesen Personen verzögern."

Der Landrat appelliert an die Vernunft

Und zwar, so Eichinger, im Vorgriff auf die nächsten Wochen. Wichtig sei, dass sich Menschen vernünftig verhalten. Zwei Dinge, so Eichinger seien vorrangig: auf große Hygiene zu achten und große Menschenansammlungen zu vermeiden. „So vernünftig sollte man sein“, sagt Eichinger.

Auch bei der Stadt Landsberg gab es eine Krisensitzung. OB Mathias Neuner: „Wir werden in der Stadtverwaltung den Kundenverkehr auf das Nötigste einschränken. Zudem schlage ich dem Stadtrat eine Liste mit Vergünstigungen für Familien vor, etwa bei den Kindergartengebühren und der Musikschule.“ Wahlkampf in Sachen Stichwahl sei für ihn im Moment kein Thema. „Wir haben eine große Krise zu bewältigen.“ Auch Eichinger will Erleichterungen für die Unternehmer und Einzelhändler. Wichtig ist dem Landrat auch, die Schäden in den Wirtschaftsbetrieben gering zu halten. „Mir ist klar, dass durch viele der Einschränkungen eine neue Krise in der Wirtschaft ausgelöst wurde. Hier müssen wir an eine effiziente Wirtschaftsförderung denken“, so Eichinger.

Das LT fragte nach, was die Landsberger dazu sagen. Wer ist von den Maßnahmen betroffen? Im Landmann’s Biomarkt in Landsberg wird man trotz des Katastrophenfalls bei den üblichen Öffnungszeiten bleiben. „Wir haben keine Kapazitäten frei, um wochentags zwei Stunden länger und auch noch sonntags zu öffnen“, sagt Geschäftsführer Anatol Schedlbauer. Das würde seiner Meinung nach auch nicht der Situation dienen. „Die Versorgungslage ist nach wie vor gut.“ Und er sieht auch für die kommende Zeit keine Probleme. „Wir arbeiten mit regionalen Lieferanten zusammen, die Lieferkette hat sich seit Jahren eingespielt.“

Ein Kunde will 300 Kilo Kartoffeln bestellen

Allerdings hätten die Einschränkungen doch zu einigen eigenartigen Anfragen geführt: „Ein Kunde wollte 300 Kilo Kartoffeln bestellen“, sagt Schedlbauer. Auch werde man im Geschäft nun darauf achten, dass Waren nur in handelsüblichen Mengen abgegeben werden. „Es werden keine Gebinde verkauft, sondern Einzelpackungen.“ Viele Leute, so Schedlbauer, würden keine Notstände mehr kennen, jedenfalls keine überregionalen. „Durch Kurzarbeit oder Homeoffice hat man mehr Zeit, da ist Vorsorge nicht die schlechteste Idee, aber man sollte dies nicht mit Panikeinkäufen verbinden.“ Er hat in den vergangenen Tagen gefühlte 30 Prozent Neukunden verbucht.

Markita Jehle mit ihrer Gastronomie am Peter-Dörfler-Weg in Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer

Markita Jehle hat ihr kleines Café am Peter-Dörfler-Weg. „Ich bin völlig verunsichert, auch nach Söders Maßnahmenkatalog. Ich habe eine kleine Bar und ein Café, verkaufe Lebensmittel, aber auch viel Zubehör für den Kochbedarf. Wann darf ich jetzt auf haben. Ich würde mir Aufklärung vonseiten der Stadt wünschen.“

Sport in Studios ist nicht erlaubt zurzeit

Ramona Schmitt muss ihr EMS-Training „Eshape“ am Landsberger Roßmarkt erst mal schließen. „Das bedauere ich sehr, aber wir müssen jetzt alle ein Zeichen setzen und Verantwortung zeigen.“ Sie habe aber bereits damit gerechnet und sagt nun allen Kunden per Whats-App oder telefonisch ab. „Natürlich ist das ein enormer Verlust, aber ich kann mich jetzt schlaumachen, welche Unterstützung es gibt.“

Der Landsberger Philipp Adam sitzt im "Hellmairs2, das heute noch mal länger als 15 Uhr aufhaben darf. Wie er mit der Situation umgeht? „Ich werde mir Alternativen suchen, mich halt an den Lech setzen und mein Bier oder was auch immer ich trinken will mitnehmen.“ Die Maßnahmen findet er generell richtig. „Wir müssen die ältere Bevölkerung schützen, das ist doch klar. Da muss jeder Einschränkungen hinnehmen.“

Noch sind die Leute am Landsberger Hauptplatz unterwegs. Es dürfte weniger werden. Bild: Julian Leitenstorfer

Wirt Dominik Wagmann berät sich gerade am Nebentisch mit Mitinhaber Claus Moritz. „Im Moment wissen wir noch nicht viel und müssen Pläne für die nächsten zwei Wochen machen. Das ist eine Gratwanderung, wir wollen unseren Betrieb und die Arbeitsplätze erhalten, gleichzeitig haben wir auch die Verantwortung für unsere Gäste.“ Was ist richtig, und was ist falsch – im Moment wisse man das noch nicht und arbeite auch an einem Konzept für einen Heimservice. „Das ist alles nicht so einfach“, sagt Dominik Wagmann. „Da hängen viele Existenzen dran.“ Er hoffe auf einen guten Zusammenhalt innerhalb der Gastronomie. „Das ist eine Chance in dieser Krise.“ Erste Gespräche mit einigen Gastronomen, wie es weitergehen soll, habe er schon geführt. Viele Geschäftsleute wollten gestern, ganz im Gegensatz zu sonst, gar nichts sagen. „Wir wissen noch nichts und sind verunsichert“, so der Tenor. Man wolle die nächsten Tage abwarten.

