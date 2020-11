13:06 Uhr

Corona im Landkreis Landsberg: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Über das Wochenende gibt es im Landkreis Landsberg zwei gegensätzliche Corona-Entwicklungen. Im Klinikum müssen zwei Patienten beatmet werden.

Von Thomas Wunder

Über das Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg wieder angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Wert am Montag (0 Uhr) bei 173,7 (Freitag 153,8). Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen ist im Vergleich zum Freitag dagegen gesunken. Am Montag waren laut Landratsamt 253 Personen (Freitag 272) betroffen, darunter weitere drei Bewohner des Kreisseniorenheims in Vilgertshofen.

Immer weniger Kontaktpersonen in Quarantäne

Deutlich gesunken ist auch die Zahl der Kontaktpersonen, die in häuslicher Quarantäne bleiben müssen. Sie lag am Montag bei 664 (737). Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts sagt, mache sich bei dieser Zahl offenbar bemerkbar, dass die Bürger immer weniger Kontakte hätten.

Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt fünf Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt, drei auf der Intensivstation. Zwei Betroffene müssten derzeit beatmet werden.

