vor 36 Min.

Corona trifft das Penzinger Rathaus

Plus Corona-Fälle im Penzinger Rathaus: Bürgermeister Peter Hammer ist positiv getestet, Mitarbeiter sind erkrankt.

Von Dominic Wimmer

Das Coronavirus macht auch vor Behörden nicht Halt. Diese Erfahrung muss aktuell Penzings Bürgermeister Peter Hammer mit seinen Rathausmitarbeitern machen. Der Gemeindechef befindet sich nach einem positiven Test derzeit in Quarantäne. Wie es ihm und den betroffenen Mitarbeitern jetzt geht.

„Ich bin am Dienstag positiv getestet worden, aber ohne jegliche Symptome“, so Bürgermeister Peter Hammer auf Nachfrage unserer Zeitung. Er befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne – genauso wie einige der bei der Gemeinde Penzing Beschäftigten. Anfang der Woche nahm das Thema Corona im Penzinger Rathaus richtig Fahrt auf. Am Montag meldeten sich zwei der insgesamt 15 Mitarbeiter beim Bürgermeister wegen Corona krank. „Daraufhin sind von mir vorsorglich Schnelltests bei allen Mitarbeitern veranlasst worden“, berichtet Peter Hammer weiter. Mehrere seien positiv ausgefallen – eben auch bei ihm. Insgesamt gebe es vier Infektionsfälle unter den Mitarbeitern.

Penzings Bürgermeister Peter Hammer. Bild: Sylvia Kresin (Archiv)

Bereits mit der Anordnung des Lockdowns vom vergangenen Sonntag habe er unabhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen entsprechende Homeoffice-Regelungen für die Belegschaft veranlasst. „Im Rathaus ist nur noch eine reine Notbesetzung“, erklärt der Bürgermeister. Am Mittwoch teilte die Gemeindeverwaltung dem LT mit, dass das Rathaus während des Lockdowns bis zum 10. Januar grundsätzlich geschlossen sei. Dringende Amtsanliegen können nur nach vorheriger telefonischer oder digitaler Terminvereinbarung abgewickelt werden.

Kürzlich tagte noch der Penzinger Gemeinderat

Nach den Penzinger Corona-Fällen begann für die Behörden die Kontaktverfolgung. Und damit rückte auch die Gemeinderatssitzung vom 8. Dezember in den Fokus, die in der Schulaula stattfand. Alle teilnehmenden Gemeinderäte wurden diese Woche zum Test geschickt, informiert der Bürgermeister. „Meine Info ist, dass alle negativ getestet wurden.“ Einer möglichen Kritik an der Sitzung schiebt Peter Hammer einen Riegel vor und meint mit einem Schmunzeln: „Die ist hochprofessionell abgelaufen. Ganz ohne Weihnachtsfeier oder Buffet.“ In Dießen hatte es diese Woche im Anschluss an die öffentliche Sitzung ein Buffet für die Gemeinderäte gegeben.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen