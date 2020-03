16:06 Uhr

Coronavirus: Für den HC Landsberg ist die Eishockey-Saison beendet

Plus Der Bayerische Eissport Verband hat alle noch ausstehenden Spiele in der Eishockey-Bayernliga abgesagt. Beim HC Landsberg hat man für die Entscheidung Verständnis. Ein Termin steht aber für die Fans noch an.

Von Margit Messelhäuser

Das war’s in Sachen Eishockey in dieser Saison: Der Verband hat sämtliche Spiele abgesagt. Ab sofort beginnt die Sommerpause. „Das ist einerseits natürlich schade“, sagt Joachim Simon, Pressesprecher des HC Landsberg. „Auf der anderen Seite war es zu erwarten, nachdem auch die oberen Ligen abgesagt haben.“ Einen Termin müssen sich die Eishockey-Fans trotzdem noch vormerken. „Da laufen wir auch nicht Gefahr, an die 500er-Grenze ranzukommen“, sagt Simon.

Am Mittwochmittag kam die Nachricht vom Bayerischen Eissportverband. „Wir haben die Saison komplett abgesagt“, teilte Eishockey-Obmann Frank Butz gegenüber dem Landsberger Tagblatt. mit Wie es aber nun weitergehe, könne er noch nicht sagen. Grund ist das Veranstaltungsverbot, mit dem die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden soll. Auf- und Abstieg muss noch geregelt werden Damit spricht Butz den Aufstieg in die Oberliga sowie die Absteiger aus der Bayernliga sowie den Aufstieg in die Bayernliga an. Da die Play-offs entfallen, kann es hier keine Entscheidung mehr geben. In der DEL und DEL2, in denen schon früher die Entscheidung gefallen war, die Saison zu beenden, entschied man sich, die Meister nach der Tabelle der Vorrunde zu benennen. In der Bayernliga hatte nach der Verzahnungsrunde der ERC Sonthofen den ersten Platz belegt, vor dem TEV Miesbach. Die Landsberger beenden die Saison auf Platz sechs. In der Abstiegsrunde spielten Dorfen und Schongau um den Klassenerhalt. Aber auch der Aufstieg in die Bayernliga, um den unter anderem Buchloe spielt, kann nun nicht mehr durchgeführt werden. Trotzdem ist für Joachim Simon die Entscheidung nachvollziehbar. „Wir hätten super gerne gespielt, aber ohne Zuschauer wäre es schon komisch gewesen. Und man hat ja auch laufende Kosten“, die nicht zu unterschätzen seien. Es wäre auch sehr schwer geworden, einheitliche Richtlinien zu finden. Angesichts der aktuellen Situation sei die Absage die einzig richtige Entscheidung gewesen. Finanzielle Einbußen befürchtet Jetzt hofft Simon nur, dass alle Vereine diese Ausnahmesituation unbeschadet überstehen. „In der Bayernliga sollten die Vereine keine Probleme haben, aber in der Oberliga oder noch höher könnte es für einige doch hart werden.“ Schon im Vorfeld hatte Simon gesagt, dass eine Absage der Play-off-Spiele für den HC Landsberg "ärgerlich, aber nicht existenzgefährdend sind". Jetzt ist er erst mal gespannt, wie weiter verfahren wird in Sachen Auf- und Abstieg. „In der DEL2 wurde ausgegeben, dass es keinen Absteiger gibt“, vielleicht kommt es in der Bayernliga ähnlich. Nach der schwierigen Entscheidung stehen den Verantwortlichen im Verband damit weitere spannende Tage bevor. In Landsberg wird es für die Eishockey-Fans aber dennoch ein „richtiges“ Saisonfinale geben. „Wir machen am Freitag, 20. März, unsere Abschlussfeier“, sagt Joachim Simon. Ab 20 Uhr trifft man sich in der Sportzentrumsgaststätte, dabei werden auch wieder die Trikots versteigert. „Da laufen wir nicht Gefahr, an die 500er-Marke rankommen“, ist Simon zuversichtlich, dass diese Veranstaltung stattfinden kann.

