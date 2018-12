Das Aus für die Landsberger Schlagertage

Plus Nicht nur in Landsberg, sondern auch in Friedberg lockten die Schlagertage Tausende Besucher an. Jetzt hat der Veranstalter, die MB Mountain Events GmbH, Insolvenz angemeldet.

Die MB Mountain Events GmbH, die die Schlagertage veranstaltet hatte, ist in Konkurs. Das bestätigte das Bezirksgericht Zürich, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, auf Anfrage unserer Zeitung. Das bedeutet das Aus für die Friedberger Schlagertage, zu denen im Mai über 5000 Menschen auf das Areal nahe des Friedberger Sees gekommen waren. Stars der Szene, wie DJ Ötzi oder Micki Krause, waren aufgetreten. Auch in Landsberg hatte die MB Mountain Events GmbH Schlagertage organisiert. Der Termin für 2018 war im Oktober abgesagt worden – mit der Begründung, das Ticketsystem bereite Probleme.

In Landsberg hatte die MB Mountain Events GmbH mit der VR-Bank Landsberg-Ammersee zusammengearbeitet. Geschäftsführer André Meier hatte 2017 Schlagertage in Landsberg organisiert, Sponsor war die VR-Bank Landsberg-Ammersee anlässlich ihres Jubiläums. Im Oktober 2018 sollte es im Sportzentrum eine Neuauflage geben. Kurz davor hieß es, diese müsse wegen Problemen mit dem Ticketsystem auf 2019 verschoben werden. Manfred Doll, Marketing-Leiter der Bank, hatte im Oktober gegenüber unserer Zeitung gesagt, man wolle weiter als Sponsor dabei sein, die Veranstaltung werde nur verschoben. Zu der aktuellen Entwicklung wollte er sich nun unter Verweis auf das Bankgeheimnis überhaupt nicht äußern.

Gibt es überhaupt ein Insolvenzfahren?

In der Region zählen zahlreiche Firmen zu den Gläubigern der MB Mountain Events GmbH, die auch eine Zweigniederlassung in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) hatte. Mit dem Vollzug des Konkurses ist das Konkursamt Riesbach-Zürich beauftragt. Nach Angaben des Konkursamtes ist auch die Zweigniederlassung in Kissing von der Insolvenz betroffen. Alle Gläubiger können ihre Ansprüche beim Konkursamt geltend machen, wenn sie diese belegen können. Ob sie ihr Geld je wiedersehen, ist jedoch offen. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Konkursamtes steht noch nicht fest, ob das Insolvenzverfahren durchgeführt wird. Es sei nicht sicher, ob es Aktiva gibt, mit denen die Schulden der Firma oder überhaupt die Kosten des Konkursverfahrens beglichen werden können.

André Meier, Geschäftsführer der MB Mountain Events GmbH, war für unsere Zeitung für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Meier hatte in Kissing gewohnt, dort ist er jedoch offenbar nicht mehr gemeldet, wie zu hören ist.

In Friedberg schließt man weitere Events mit dem Geschäftsführer der Eventfirma aus

Mehrere Firmen haben ihre Ansprüche an das Unternehmen bereits geltend gemacht. Auf jeden Fall wird es keine Schlagertage in Friedberg mit diesem Veranstalter mehr geben. Bürgermeister Roland Eichmann schließt jegliche weitere Zusammenarbeit mit Meier aus. Dieser ist auch der Stadt einen fünfstelligen Betrag schuldig geblieben, was laut Eichmann noch Thema in einer Stadtratssitzung sein wird. Der Bürgermeister sagt, es sei „schade, dass eine so schöne Idee so umgesetzt wurde“. Er bereue nicht, dass man die Veranstaltung nach Friedberg geholt hat. „Ich bereue aber, dass wir im zweiten Jahr nicht vorsichtiger gewesen sind.“ Es habe sich erst nach und nach herauskristallisiert, dass viele Geschäftsleute hohe Beträge verloren hätten. Auch in Landsberg wird es wohl keine Neuauflage der Schlagertage mehr geben.