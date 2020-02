Das Craft-Bräu in Dießen hat wieder eine Zukunft

Plus Seit Herbst hat die Dießener Kultkneipe geschlossen. Das hat einige Stammgäste auf den Plan gerufen. Wie sie es geschafft haben, dass das Lokal im März wieder öffnet.

Im Herbst machte die Nachricht von der Schließung der beliebten Bier- und Musikkneipe Craft-Bräu in Dießen die Runde. Die beiden Brauer im Nebenerwerb, Claus Bakenecker und Martin Hug, konnten das Lokal nicht länger stemmen. Die Brauerei, auch das war klar, sollte weiter bestehen. Mittlerweile hat auch die Kultkneipe wieder eine Zukunft. Einige Stammgäste haben eine Genossenschaft gegründet. Und so soll das Craft-Bräu bald wieder öffnen.

„Craft Schaft“ heißt die Genossenschaft, die bereits in den Startlöchern steht. Weitere Genossen werden gesucht. Wer sich an der Zukunft der Kneipe beteiligen möchte, kann am 3. März zu einer Infoveranstaltung kommen. Dort können voraussichtlich schon erste Anteile gezeichnet werden. Die Genossenschaftsgründung fand bereits statt.

Für die Wiedereröffnung wird schon fleißig gebraut

Dass es dazu kommen konnte, lässt die Gründungsmitglieder aufatmen. „Für uns war immer klar – das Craft Bräu darf nicht sterben“, sagt Klaus Gattinger, der zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde. Nun freut sich auch Claus Bakenecker, der – ebenso wie Martin Hug – Mitglied im Aufsichtsrat ist: „Wir brauen jetzt schon fleißig für die Wiederöffnung“. Dass es damit so schnell gehen konnte, sei einer Gruppe von zehn Stammgästen zu verdanken, die nichts unversucht gelassen hätten. Schnell kristallisierte sich als beste Gesellschaftsform die Genossenschaft heraus.

Am 3. März sollen nun das Geschäftsmodell, der Vorstand und die Satzung im Craft-Bräu vorgestellt werden. 150 Anteile können für jeweils 360 Euro erworben werden, Ratenzahlung ist über eine Laufzeit von drei Jahren mit zehn Euro pro Monat möglich. Maximal fünf Anteile können pro Person gezeichnet werden. Als letzte Hürde muss die Genossenschaft eine Gründungsprüfung durchlaufen. Für die Gründungsmitglieder eine Formalität.

Einmal im Monat gibt es wieder Musik

Schon ab März soll das Craft-Bräu wieder dienstags und donnerstags geöffnet haben. Nach der offiziellen Anerkennung durch den Bayerischen Genossenschaftsverband übernimmt die „Craft Schaft“ alle Aufgaben. Auch am Konzept soll dann gefeilt werden. Fest steht, einmal im Monat gibt es wie früher Musik – ohne Eintritt, aber mit Hut. „Nicht allein Jazz, auch andere Musikrichtungen“, sagt Claus Lehmann. Der 50-Jährige ist Grafiker, Hobby-Musiker und Art Director der Genossen. Ihm geht es darum, ein Podium für unterschiedliche Musikstile zu bieten und neue Zielgruppen anzusprechen. Zur Diskussion stehe auch ein dritter Öffnungstag pro Woche, an dem zum Beispiel Vorträge oder Talkrunden stattfinden könnten. Auch die Nachbarn seien mit im Boot, so Lehmann, Beschwerden kein Thema mehr.

Die „Craft Schaft“-Gründer sind zwischen 34 und 56 Jahre alt und kommen aus unterschiedlichsten Berufen. Auch erfahrene Gastronomiekräfte, wie Kieran Smolka – er ist IHK-geprüfter Schankmeister – sind mit dabei. Gemeinsam mit Klaus Lehmann und einigen anderen Genossen will Smolka „das operative Geschäft“, also den Kneipenbetrieb, stemmen. „Es ist super, dass sich das auf mehrere Schultern verteilt“, freut sich Lehmann.

Die Küche bleibt vorerst kalt

Für die Gründer ist das Craft-Bräu eine „Institution“, ein Ort an dem sich Junge, Alte, Fremde und Einheimische in lockerer Atmosphäre treffen, um regionale Produkte, gute Musik und Geselligkeit zu genießen. Neben handgebrautem Bier, Wein und antialkoholischen Getränken könne man im Craft-Bräu in Zukunft auch wieder kleine Snacks mit Zutaten aus der Region genießen. Die Küche bleibe allerdings vorerst kalt. Für Craft-Bräu-Fans sollen außerdem attraktive Merchandising-Produkte wie Schlüsselanhänger, Käppis, Hoodies, Bierträger, Bierdeckel oder Gutscheine angeboten werden, um die Genossenschaftsidee gut sichtbar nach außen zu tragen.

Wer sich an der Zukunft der Kultkneipe „Craft-Bräu“ beteiligen möchte, ist am Dienstag, 3. März, um 19.15 Uhr zur Infoveranstaltung in den Gassenschank an der Mühlstraße 12 in Dießen eingeladen.