vor 37 Min.

Das Inselbad in Landsberg wird ab 2021 saniert

Plus Die Stadtwerke stellen einen Fahrplan zur Sanierung des Landsberger Inselbads vor. Lässt sich während der Arbeiten eine Schließung vermeiden?

Von Romi Löbhard

Es ist, wie Oberbürgermeister Mathias Neuner sagt, „ein Herzensthema der Landsberger“. Die Rede ist vom Inselbad. Das Erholungszentrum mitten in der Stadt ist sanierungsbedürftig. Es geht heuer in die 48. Saison, da zwickt es dann doch hier und da und es ist nicht mehr alles heutigen Standards entsprechend. Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Landsberg gab jetzt grünes Licht für die Sanierung. So soll es jetzt mit dem Inselbad weitergehen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Belastbare Zahlen, wie teuer die jetzt beschlossene umfassende Sanierung werden würde, gebe es noch nicht, erklärten Gerald Nübel und Christoph Lange, technischer und kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke. „Wir haben bisher lediglich die im Jahr 2016 ermittelten Kosten hochgerechnet und kommen so auf grob geschätzte 7,4 Millionen Euro.“ Als Erstes werde jetzt ein Generalplaner mit der genauen Kostenermittlung beauftragt. Im Zuge der Sanierung werden die Becken erneuert. Welches Material dabei zum Einsatz kommt – ob erneut Fliesen oder doch Edelstahl –, das wird laut Nübel möglicherweise vom Stahlpreis abhängen. Die gesamte Technik sei veraltet und werde ersetzt. Dinge, die in jüngster Zeit bereits ersetzt werden mussten, blieben natürlich erhalten. Gebäude: Sanierung oder Neubau Beim Gebäude muss laut Vorstand geklärt werden, ob es saniert werden kann und dabei die Kosten im Rahmen bleiben, oder ob ein Neubau die sinnvollere Lösung ist. Erst wenn alles geklärt sei, könne ausgeschrieben werden. „Wir rechnen mit einer Ausschreibungsdauer von rund sechs Monaten.“ Gleichzeitig werde die Verwaltung Fördermöglichkeiten eruieren, Nübel nannte als Beispiel die Förderung kommunaler Sportstätten. Der Freistaat gewähre Zuwendungen, wenn die Anlage auch von Schulen genutzt wird, und das sei beim Inselbad der Fall. Wenn alles glatt läuft, dann könne ab Herbst 2021 mit dem Baubeginn gerechnet werden. „Wir wollen die Arbeiten mit möglichst wenig Schließung über die Bühne bringen“, betont Oberbürgermeister Mathias Neuner, „unser Wunsch ist natürlich gar keine Schließung.“ Eine Überlegung sei, das Bad in Teilbereichen offen zu halten, während in anderen Bereichen gearbeitet werde. Das stellte der technische Vorstand als Möglichkeit in Aussicht. Über die Bad-Folgekosten nach gelungener Sanierung hieß es auf Nachfrage, in den Bereichen Energie, Wasser und vor allem Reparatur werden diese mit Sicherheit zurückgehen. „Allerdings kommt die Abschreibung in Höhe von rund 250000 Euro pro Jahr wieder dazu.“ Derzeit ist das Inselbad abgeschrieben. Auch die Umgebung soll aufgewertet werden Oberbürgermeister Mathias Neuner sprach auch die Neugestaltung des Außenbereichs im Umfeld an. Der Platz mit Asphaltflächen und Wertstoffcontainern sei derzeit nicht gerade ansehnlich. Dazu werde ein städtebaulicher Wettbewerb abgehalten. Die Anfrage des Kneippvereins, in dem Mühlbachableger eine Kneippanlage zu ermöglichen, sieht Neuner sehr positiv und als Bereicherung.

Themen folgen