Das Penzinger Impfzentrum bewährt sich

Plus Alles lief reibungslos beim Sonderimpftag in Penzing, lobt LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Erst vor wenigen Tagen war das „neue“ Corona-Impfzentrum in Penzing eingeweiht worden – und der Betrieb läuft reibungslos, das hat auch die Sonderaktion am Sonntag gezeigt. So nervig und vermutlich auch frustrierend es für die Impfwilligen war, für den Termin teilweise stundenlang in der telefonischen Warteschleife zu stecken, so schnell ist bei den dort Erfolgreichen die Impfung selbst vonstattengegangen. Aber nicht nur das Tempo hat überzeugt, von den Personen, die sich den „Pikser“ hatten setzen lassen, gab es auch viel Lob für die freundlichen Mitarbeiter. Und die Aktion hat gezeigt, dass auch der umstrittene Impfstoff AstraZeneca angenommen wird.

Jetzt wäre es wichtig, das Tempo noch zu erhöhen, vor allem angesichts der steigenden Inzidenzzahlen. Die Logistik ist in Penzing vorhanden, denn nicht nur am Sonderimpftag wurden 700 Personen geimpft, dieses Pensum hat das Zentrum auch in den Tagen zuvor problemlos absolviert. Allerdings muss dazu natürlich auch der nötige Impfstoff beschafft werden.

Lesen Sie dazu auch: