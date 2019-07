vor 51 Min.

Das Ruethenfestspiel ist ein fantasievoll erzähltes Märchen

„Der Schwed“ beschäftigt sich nicht nur mit der Landsberger Vergangenheit. Von zänkischen Marktweibern, einem echten Mistvieh und was sonst noch half, die Stadt zu retten.

Von Minka Ruile

Ein Pferd, stur wie ein Maulesel, ein kleines Mistvieh eigentlich, das schneller in eine Hand gebissen hat, als diese sich ihm Ruhe gebietend vor die Nüstern legen kann, und dennoch von einnehmendem Wesen; zudem beschlagen in den „Weltsprachen“ Sächsisch, Russisch und, mais oui, auch französischer Konversation – all dies in einer verqueren Mischung aus neunmalklug und siebengescheit, aus der nicht selten ein Funken Weisheit schlägt: So trappelt er über die Bühne, der heimliche Held der Herzen im Ruethenfestspiel 2019, das im Stadttheater vor fast ausverkauftem Haus Premiere feierte.

Selbst ungefragt nie um eine Antwort verlegen, macht das geschwätzige Dienstross seinem Herren (Andreas Popp) das Leben immer dann besonders schwer, wenn sich dieser Kraft seines Amtes als „Die Obrigkeit“ vor dem „gemeinen Volk“ wichtig machen will. Überhaupt, die Autoritäten, sie kommen nicht gut weg in dem vom Ruethenfestverein bei Herbert Walter beauftragten Theaterstück „Der Schwed“: Weder die Stadtoberen, allen voran der selbstgefällige Bürgermeister (Andreas Bahmann) und sein Phrasen dreschender Ratsherr (Welf Wacker), noch der als kieferklappernde Pappfigur Vergeltung statt Vergebung predigende Pfarrer (Florian Werner).

Die Marktweiber "dissen" sich

Auch sonst finden die Landsberger Kinder unter ihren Erwachsenen kaum jemanden, der ihnen mit gutem Beispiel vorangehen könnte. Am wenigsten die zänkischen Weiber auf dem Marktplatz (Andrea Hecht, Gisela Streicher), die im Marketenderinnen-Rap kein gutes Haar aneinander lassen und sich nach allen Regeln heutiger Kunst „dissen“; und auch nicht die rauflustigen Flößer, die sich lauthals ihrer siegreichen „Begegnungen“ mit den Augsburgern rühmen. Nach der verheerenden Belagerung durch die Schweden haben sie ihre Lektion noch immer nicht gelernt.

Nur Lehrer Hapfelmaier (Robert Steer) macht eine Ausnahme: In einer in Trümmern liegenden Stadt versucht er den Kindern ihre Ängste zu nehmen und öffnet ihnen die Augen für das Schöne in der Welt und das Gute im Menschen – jedem Menschen, auch dem Schweden (Götz Hofmann), den sie beim Ruethenschneiden verwundet im Wald finden. Was tun, mit dem Fremden, dem Feind, der, so Hapfelmaier, wie sie Kind einer Mutter und vielleicht selbst Vater eines Kindes sei?

Die Kinder kümmern sich um den Feind

Dass die Saat seiner Worte in ihren Herzen aufgeht, zeigt sich, als die Kinder den Landsknecht in ihre Obhut nehmen und sich auch dann noch (heimlich) um ihn kümmern, als die Erwachsenen, selbst Lehrer Hapfelmaier, längst in die Pflichten ihres Alltagslebens zurückgekehrt sind. Ihnen ist es am Ende zu verdanken, dass Raja Torwardson, „Der Schwed“, seinem Bruder wohlbehalten übergeben werden kann und der General (Piotr Skowron) die Stadt nicht plündern und niederbrennen lässt.

Die Geschichte um die Errettung eines verwundeten schwedischen Landsknechts und damit der Stadt Landsberg ist schnell erzählt. Dass sich das Theaterstück über eine Spielzeit von zweieinhalb Stunden erstreckt, ist den vielen Details geschuldet, mit denen der Autor den Plot ausfüttert, sei es, um historisches, sei’s um lokales Kolorit zu schaffen oder um, wie mit dem Lech-Krokodil, zeitkritische Aspekte wie etwa den Klimawandel zu thematisieren. Dies führt, besonders in der Gewitternacht im ersten Teil, in den rasch nacheinander „aufploppenden“ Schreckens- und Traumbildern der verängstigten Kinder zu einer szenischen Häufung, die den Handlungsrahmen beinahe sprengt – schwierig, dem Geschehen an dieser Stelle zu folgen. Umgekehrt gab es etwa in der Marktszene im zweiten Teil vermeidbare Längen.

Der Charme der jungen Darsteller

Dennoch erlebte das Publikum einen zauberhaften Theaterabend in der Regie von Herbert Walter, Julia Andres und Florian Werner; ein bühnentechnisch und mit Musik reich ausgestattetes, fantasievoll erzähltes Märchen und gelungener Auftakt zu den Veranstaltungen im Rahmenprogramm des Ruethenfests. Getragen war das Schauspiel vor allem vom Charme seiner jungen Darsteller, den Schülern des Ignaz-Kögler-Gymnasiums Jonas Herzig, Julia Hoch, Emilia Huber, Annelie Kiffe, Maja Kortländer, Finja Lutz, Maxima Matthees, Johanna Reimler, Josephine Reimler, Luis Steer und Laura Wiedemer.

Weitere Aufführungen am Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr; Samstag, 13. Juli, 20 Uhr; Sonntag, 14. Juli, 16 Uhr; Montag, 15. Juli, 20 Uhr; Donnerstag, 18. Juli, 20 Uhr und Samstag, 20. Juli, 20 Uhr auf dem Hauptplatz.

