vor 18 Min.

Das Sammersee-Festival will expandieren

Das Sammersee-Festival findet seit einigen Jahren in Schondorf statt.

Plus Seit einigen Jahren findet das Sammersee-Festival in Schondorf statt. Jetzt räumen die Veranstalter mit Gerüchten auf, dass die Veranstaltung in Schondorf vor dem Aus steht.

Von Stephanie Millonig

Das Sammersee-Festival soll expandieren. Wie die Vorsitzende Leonie Schaffhauser dem LT bestätigte, will der veranstaltende Verein im Mai eine Veranstaltung am Ammersee durchführen. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, das Festival könnte Schondorf verlassen.

Auf dem Gelände der Ammersee Getränke GmbH in Breitbrunn ist eine Kunst- und Kulturveranstaltung geplant. Ein entsprechender Antrag wird am Montagabend im Herrschinger Gemeinderat behandelt – Breitbrunn ist ein Ortsteil. Dies bedeute aber nicht das Aus für das Sammersee-Festival in Schondorf, betont die Vereinsvorsitzende. „Es ist eine neue Veranstaltung, unabhängig vom Sammersee-Festival, es sind zwei unterschiedliche Konzepte.“ Was in Breitbrunn konkret geplant ist Musik steht zwar auch für Breitbrunn auf dem Programm, wie Schaffhauser sagt, aber der Schwerpunkt liege nicht darauf. Die Veranstaltung soll breiter aufgestellt sein, unter anderem ist ein kleiner Markt geplant, auf dem Künstler und Unternehmen aus der Region sich und ihre Produkte vorstellen können. Angedacht ist eine Plattform für Kunst und Kultur. Der Fokus liege auch auf Nachhaltigkeit. „Es geht auch darum, das West- und das Ostufer miteinander zu verbinden und darauf aufmerksam zu machen, dass der Dampfer als Verkehrsmittel dienen kann.“ Zu späterer Stunde soll es auch Shuttlebusse geben. Der Verein will seine Veranstaltung von 15. bis 17. oder von 29. bis 31. Mai in Breitbrunn durchführen. Mit dem Grundstücksbesitzer ist man sich laut Leonie Schaffhauser einig, jetzt hängt es von der Gemeinde Herrsching ab. Das neue Event wird übrigens nicht Sammersee heißen. Im vergangenen Jahr hatte es in Schondorf Ärger gegeben wegen des Festival:

Kein Alkohol rund ums Sammersee-Festival

