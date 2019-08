19:59 Uhr

Das schnelle Internet kommt in Schondorf nur im Schneckentempo

An manchen Glasfaser-Baustellen in Schondorf und Greifenberg wie zum Beispiel an der Ecke Eichet/Uttinger Straße ist schon so lange nicht mehr gearbeitet werden, dass dort bereits Gras und kleine Bäumchen wachsen.

Weil die Arbeiten durch die Deutsche Glasfaser weder in Schondorf noch in Greifenberg abgeschlossen sind, hat Schondorf jetzt einen Anwalt eingeschaltet. Wie das Unternehmen auf die Probleme reagiert.

Von Frauke Vangierdegom

Das Warten auf schnelles Internet geht für etliche Bürger in den Gemeinden Greifenberg und Schondorf weiter. Bürgermeister Johann Albrecht berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Problemen mit der beauftragten Deutschen Glasfaser.

Sub- und Subsubunternehmen

Allein in seiner Gemeinde seien 107 Anschlüsse noch nicht gemacht, die Arbeiten würden schlampig ausgeführt, kritisiert Albrecht. Das sei vor allem der Vergabe an Sub- und Subsubunternehmen geschuldet, so Albrecht. Nicht einmal Kabelpläne seien angelegt worden. „Unsere Gemeindearbeiter haben Aufzeichnungen von der Verlegung angefertigt“, sagt er.

Jetzt habe die Gemeinde einen Brief an die Deutsche Glasfaser mit Sitz in Borken (Nordrhein-Westfalen) verfasst. Welche Schritte noch eingeleitet werden sollen, damit es endlich vorangehe, das wolle man nach einer Antwort aus Borken entscheiden.

Im Gespräch, nicht vor Gericht

Die Gemeinde Schondorf, in der ebenfalls die Deutsche Glasfaser mit dem Breitbandausbau beauftragt ist, hat schon weitere Schritte eingeleitet. Hier steht derzeit ein Anwalt in Kontakt mit dem Unternehmen. Viel könne er dazu nicht sagen, so Ralf Müller, der Geschäftsstellenleiter im Schondorfer Rathaus. „Das ist ein schwebendes Verfahren.“ Man sei allerdings noch nicht im Rechtsstreit oder gar vor Gericht, betont Müller. Vielmehr werde nach Lösungen gesucht, die ein möglichst schnelles Ende der Arbeiten mit sich brächten. Einen Anwalt habe man deshalb eingeschaltet, um den Mitarbeitern in der Verwaltung diese Aufgabe abnehmen zu können. Denn: „Ein paar Dinge müssen jetzt einfach geklärt werden, vor allem in Bezug auf Subunternehmer“, so Müller.

Zwar sei von Anfang an klar gewesen, dass die Gemeinde hinsichtlich des Breitbandausbaus einige Abstriche machen müsse, aber dass der Ausbau so lange dauert, damit habe man nicht gerechnet. „Trotzdem müssen wir froh sein, die Deutsche Glasfaser hier zu haben, denn weder der Gemeinde noch den Bürgern entstehen Kosten für den Breitbandausbau“, so Müller, der betont, es werde weiter gearbeitet, man sei nicht „im totalen Streit“.

Schon 2017 gab es Probleme

Gearbeitet wird in Schondorf bereits seit 2017. Probleme gab es schon damals. „Im September 2017 hätten alle Anschlüsse fertig sein sollen“, sagt Claudia Wenzel vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf auf Nachfrage. Sie hat vor wenigen Tagen eine Zusammenfassung der Sachlage an den beauftragten Anwalt verschickt.

Aus ihren Unterlagen ersichtlich sei, dass von 73 noch zu erstellenden Anschlüssen in Schondorf (Stand: 21. Juli) bei 48 noch nicht einmal die Tiefbauarbeiten begonnen beziehungsweise abgeschlossen wurden. „Der Rest liegt schon, ist aber noch nicht angeschlossen“, weiß sie. In Greifenberg müssten sogar noch bei 98 von 107 offenen Anschlüssen die Tiefbauarbeiten erledigt werden. „Das Hauptproblem ist, dass wir den Firmen oft hinterherlaufen müssen und es bei der Deutschen Glasfaser so gut wie kein Projektmanagement gegeben hat“, glaubt Wenzel. Die Folge seien beispielsweise Baugruben, wie in der Uttinger Straße in Schondorf, die seit eineinhalb Jahren offen stünden und an denen nicht gearbeitet werde.

Die Deutsche Glasfaser kündigt ein innovatives Ausbauverfahren an

Auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts bei der Deutschen Glasfaser betont Pressesprecher Dennis Slobodian: „Bis Ende dieses Jahres ist alles fertig.“ Derzeit sei ein neues Generalunternehmen damit beschäftigt, die noch ausstehenden Anschlüsse fertigzustellen. „Wir arbeiten mit einem innovativen Ausbauverfahren, das geht jetzt ganz schnell.“

Den Zeitverzug begründet Slobodian damit, dass es mit dem ursprünglichen Generalunternehmern Unstimmigkeiten gegeben habe. „Das neue Unternehmen geht die Restarbeiten jetzt konsequent an.“ Mit den Gemeinden befinde man sich aber nicht im Rechtsstreit, sondern in einem regen Austausch, bei dem die Probleme besprochen würden. (mit löbh)

