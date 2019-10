Debatte im Kreistag: Das Klima heizt sich auf

Ein Antrag zum Klimaschutz sorgt für Wirbel im Landsberger Kreistag. Was LT-Redakteur Gerald Modlinger daran schade findet.

Es ist schon etwas Besonderes, wenn es im Kreistag mal hoch hergeht. Doch in der jüngsten Sitzung hat das aufgeheizte (politische) Klima zu einer scharfen Grundsatzdebatte geführt. Dazu kommt die bevorstehende Kommunalwahl: Da wollen die einen ihr ökologisches Profil schärfen und die anderen sich ihre bisherigen Klimaschutzbemühungen nicht schlechtreden lassen.

Ein durchaus wichtiger Denkanstoß

Ungeachtet dessen ist es aber so, dass Deutschland und auch viele andere wohlhabende Staaten bislang wenig getan haben, um den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen zu verringern und Wirtschaft, Konsum und Mobilität ressourcensparender zu machen. Und deshalb ist der Antrag von GAL und ÖDP und weiteren Kreisräten durchaus ein wichtiger Denkanstoß. Anstatt darin nur ein „Bürokratiemonster“ zu sehen, wie es in der Debatte auch hieß, wäre es zielführender gewesen, wenn sich die Kritiker mit eigenen Vorschlägen hervorgetan hätten, wie die Inhalte dieses Antrags optimiert werden könnten. Es ist schade, dass es in der Debatte eher darum ging, diesen Denkanstoß zu zerreden.

Andererseits darf auch nicht überschätzt werden, welche unmittelbaren Einflussmöglichkeiten der Landkreis hat. Der direkte Anteil am Kohlendioxid-Ausstoß von Landratsamt, Bädern, Schulen und Klinikum ist im Vergleich zu privaten Haushalten, Gewerbe und Industrie und Verkehr marginal. Doch das kann kein Vorwand sein, erst einmal entsprechende Anstrengungen von anderer Seite zu fordern. Wer zur Erkenntnis gelangt, dass etwas getan werden muss, beginne bei sich selbst.

