Denklingen

Jahrestag: Gedenken an vier Tote des Denklinger Baustellenunfalls

Plus Vor einem Jahr sterben auf einer Baustelle in Denklingen vier Arbeiter. Am ersten Jahrestag wird der Verstorbenen gedacht. Prediger Ludwig Streicher wählt eindringliche Worte.

Von Dagmar Kübler

Ein Jahr nach dem Baustellenunglück in Denklingen, das vier junge Männer das Leben kostete, sind die schrecklichen Ereignisse bei vielen Menschen nicht vergessen. Sie kamen am 16. Oktober zur Gedenkfeier an die idyllisch auf einer Waldlichtung gelegene Creszentiakapelle in Dienhausen, um der Verstorbenen zu gedenken und den Hinterbliebenen Kraft zu spenden. Initiiert wurde die Feier von der Baufirma Schießl aus Denklingen, auf deren Gelände die Betondecke eingestürzt war und vier Mitarbeiter getötet worden waren.

