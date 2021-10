Tote Kuh auf einer Weide in Denklingen beschäftigt Behörden

Plus In Denklingen stirbt eine Kuh auf der Weide. Ist sie verhungert und verdurstet? Das Veterinäramt untersucht den Fall.

Für Aufregung sorgt eine tote Kuh auf einer Weide im Gemeindegebiet von Denklingen. Eine Leserin hat das Landsberger Tagblatt und das Landratsamt Landsberg verständigt, dass die Kuh verhungert und verdurstet sein soll. Was ist dran an den Anschuldigungen? Das Veterinäramt Landsberg hat die Untersuchungen aufgenommen.