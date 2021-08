Wirt fürs Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen steht fest

Plus Magnus Ostenrieder ist der Pächter der Gaststätte im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum. Er verrät, was auf die Teller kommt und wann der Betrieb losgehen soll.

Im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum (BVZ) wird noch an vielen Stellen gearbeitet, aber ein Ende ist in Sicht: Im November 2021 wolle man den Betrieb aufnehmen, sagt Bürgermeister Andreas Braunegger auf LT-Nachfrage. Und er verrät noch etwas: Inzwischen habe man einen Wirt für die Gaststätte mit Biergarten und die Veranstaltungen gefunden.