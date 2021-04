Der Corona-Inzidenzwert sinkt im Kreis Landsberg erneut

Die Corona-Inzidenz sinkt im Landkreis leicht. Wie Landsberg im Vergleich zu den angrenzenden Landkreisen dasteht.

Erneut gesunken ist die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg, wie aus den Werten hervorgeht, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen vermeldet.

Acht positiv auf das Coronavirus getestete Personen sind demnach im Landkreis neu hinzugekommen. Lag die Inzidenz am Montagmorgen noch bei 140,5, fällt diese am Dienstag auf 137,2. Am Sonntag wurde noch eine Inzidenz von 160,4 gemeldet. Der Landkreis Landsberg hat damit aktuell die niedrigste Inzidenz in der Region. Der Landkreis Ostallgäu hat laut RKI eine Inzidenz von 240,8 und damit die höchste unter den angrenzenden Landkreisen.

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Infektionen beträgt damit im Landkreis jetzt 3687. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis Landsberg insgesamt 165 Personen positiv auf das Virus getestet. Im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 sind bisher 64 Menschen im Landkreis gestorben. Zuletzt war am vergangenen Wochenende ein Todesopfer zu beklagen. Das Landratsamt teilte mit, dass es sich dabei um eine betagte Person mit Vorerkrankungen handle.

Im Klinikum Landsberg werden derzeit laut Landratsamt sieben Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Beatmet werden muss aktuell kein Patient, teilt die Behörde mit. In Quarantäne befinden sich augenblicklich 280 Personen (Montag: 270), die positiv getestet worden sind, darüber hinaus 583 enge Kontaktpersonen (Montag: 588).

