Der Dießener Töpfermarkt 2020 ist abgesagt

Die Corona-Lage trifft jetzt auch das Keramikfestival in Dießen. Auch der Ersatztermin im September ist kein Thema mehr.

Von Gerald Modlinger

Der Dießener Töpfermarkt wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden – und zwar auch nicht zum vorgesehenen Ausweichtermin im September. Das ist dem Vernehmen nach am Montag entschieden worden.

Die Sache wurde am Montagabend in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats besprochen. Eine offizielle Stellungnahme der Gemeinde liegt bislang nicht vor. Bürgermeisterin Sandra Perzul wollte sich zuvor noch mit Marktleiter Wolfgang Lösche abstimmen, der jedoch momentan im Urlaub ist.

Dass der Töpfermarkt in diesem Jahr wohl nicht stattfinden würde, deutete sich schon vergangene Woche an, als Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer den aktuellen Stand berichtete und dabei insbesondere auf zahlreiche Unwägbarkeiten hinwies. Außerdem steht trotz weiterer Corona-Lockerungen im Raum, dass auch im Herbst bis Ende Oktober in Deutschland keine Großveranstaltungen stattfinden sollen.

Ausschlaggebend für das Aus für den Töpfermarkt war demnach eine Mail aus dem Wirtschaftsministerium. Dieser zufolge betreffe das Veranstaltungsverbot Events mit mehr als 1000 Besuchern. Der Dießener Töpfermarkt zieht üblicherweise innerhalb von vier Tagen Zehntausende Besucher an.

