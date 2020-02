Der Flugplatz ist auch für die Stadt Landsberg ein wichtiges Thema

Plus Jetzt gibt es eine Arbeitsgemeinschaft von Landsberg und Penzing. Es geht um die zukünftige Nutzung des Fliegerhorstes. Der ADAC und zwei Immobilienexperten haben bereits Ideen.

Die künftige Nutzung des Penzinger Flugplatzes beschäftigt jetzt auch verstärkt den Landsberger Stadtrat. Denn der südwestliche Zipfel des bisherigen Militärstandortes an der Straße nach Epfenhausen befindet sich auf Stadtgebiet. Welche Gedanken man sich bislang zum Thema in Penzing gemacht hat, wurde jetzt im Stadtrat erläutert. Im Wesentlichen stehen dabei drei große Nutzungskomplexe zur Diskussion.

Zunächst wurde den Landsberger Stadträten erläutert, wie die Gemeinde Penzing das Thema in den vergangenen Jahren bearbeitet hat. Aus einer Markt- und Standortanalyse ging 2015 eine vom Gemeinderat favorisierte „Vorzugsvariante“ hervor. Sie sah im Wesentlichen drei Abschnitte vor: Im Norden Wohnen, Hochschule, Forschung, Büros und Gewerbeflächen, dazu eine Sportfläche für die Gemeinde. In der Mitte sollte sich Gewerbe anschließen und der Bereich links und rechts der Start- und Landebahn wurde grün für Freizeit, Naherholung und extensive Landwirtschaft dargestellt.

Darauf aufbauend folgten Gespräche mit potenziellen Investoren. Daraus wurde nun eine neue Variante entwickelt, die der Wirtschaftsgeograf Prof. Dr. Joachim Vossen als „Ausgangsposition für die Zusammenarbeit der Stadt Landsberg und der Gemeinde Penzing“ bewertet. Er betont dabei aber auch, dass diese „realisierbare Zukunftsvision“ zunächst das aktuelle Interesse der Investoren abbilde. „Darüber ist noch nicht verhandelt worden“, sagte er gegenüber dem LT.

Plant ein Unternehmen aus Taufkirchen die Wohnflächen?

Der größte Unterschied dieser neuen Darstellung gegenüber der „Vorzugsvariante“ ist, dass der ADAC auf den Flächen im Bereich der Start- und Landebahn bis in die Mitte des Geländes hinein ein Forschungsgelände und ein Entwicklungs- und Technologiezentrum errichten möchte. Nördlich dieser Fläche schließt sich ein anderer Bereich an. Dort möchte der Projektentwickler ehret+klein einen Innovationscampus mit verschiedenen Komponenten errichten: Wohnen und Arbeiten, Hochschule, Institute, Start-ups, forschungsintensives Gewerbe sind die Stichworte, die in diesem Zusammenhang genannt werden. Auf beiden Seiten flankiert werden soll dieser Campus von Gewerbe und Nahversorgung. Größer als zunächst in der Vorzugsvariante sind jetzt auch die Wohnflächen dargestellt, die bis in den östlichen Teil des bisherigen Flugplatzes hineinreichen sollen. Dort wurde als möglicher Investor der Immobilienentwickler Voss AG aus Taufkirchen genannt.

Die Interessen von Gemeinde und Stadt müssen vereint werden

Das nächste Ziel, so sagte der Städteplaner Martin Birgel vom Städteplanungsbüro Dragomir im Stadtrat, sei nun, eine Arbeitsgruppe aus Penzinger und Landsberger Vertretern zu gründen, um die nachbarschaftlichen Belange zu koordinieren und die künftige Flächennutzung zu beschließen. In der Folge könnten dann ein Zweckverband oder ein gemeinsames Unternehmen gegründet werden, das die Entwicklung weiterbearbeite.

Damit war der Landsberger Stadtrat einverstanden, und die Wortmeldungen machten deutlich, dass man eigene Vorstellungen einbringen wird. Dr. Reinhard Steuer (UBV) bezeichnete es als wichtigstes Thema, dass das Gelände nach einem Kauf von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in kommunalem Eigentum bleibe, und bei der Umwandlung von früheren Bundeswehrflächen habe die Stadt Landsberg eine „hohe Kompetenz“. Steuers Fraktionskollegin und Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl wollte in einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft von Anfang an auch den Landkreis mit am Tisch haben.