Der Kinosessel für zu Hause: Aktion in Penzing kommt prima an

Plus Das Cineplex in Penzing gibt alte Stühle ab und tut damit Gutes. Die Sessel sind heiß begehrt und wandern nun in ganz andere Räumlichkeiten.

Marco Holland ist extra aus Gersthofen gekommen: Zusammen mit Ferit Yikilmaz lädt er die beiden Kinosessel ins Auto: „Meine Frau hat sich schon immer solche Sessel gewünscht“, sagt Holland – und beim Cineplex in Penzing hat sich dieser Wunsch nun erfüllt. Das Kino stattet einige Säle mit neuen Stühlen aus, und die alten wurden am Samstag gegen Spenden abgegeben – und waren im Nu weg. Spannend dabei war auch, wo diese ihr neues Zuhause haben werden.

Bei Marco Holland hat alles gepasst: Erst am Vortag hatte er sein neues Auto abgeholt und jetzt passen die Sessel problemlos in den Kofferraum. „Das neue Auto hat es aber nicht wegen der Stühle gegeben“, sagt er und lacht. Seine Frau habe schon immer Kinosessel haben wollen – jetzt wird das Paar im Büro seinen neuen Platz bekommen.

Die Kinosessel werden paarweise abgegeben

Insgesamt 50 Sessel, immer paarweise, werden im Kino abgegeben. „Manche schauen schon genau und suchen sich die schönsten aus“, sagt Theaterleiter Christoph Watzlawik, der zusammen mit seinem Assistenten Michael Demmel und Marketing-Assistentin Janine Steer die Aktion durchführt. Tatsächlich gebe es da Unterschiede: „Die Sessel in der Mitte sind mehr strapaziert worden als die am Rand“ – was jedem Kinogänger einleuchtet.

Im Vorfeld haben sie mit den Interessenten Termine ausgemacht – alle halbe Stunde kommen die Käufer. „Wir wollen auf keinen Fall, dass zu viele gleichzeitig kommen“, betont Watzlawik, und es funktioniert hervorragend. Aus Geltendorf ist Matthias Sedlmayr gekommen, der 18-Jährige hat seinen Opa Otto zur Unterstützung mitgebracht. „Die Stühle kommen in die Partyhütte im Garten“, sagt Matthias Sedlmayr. Das sei auch ein Jugendtreff, und da würden die Sessel prima reinpassen. Dass diese nur an der Wand befestigt werden und nicht frei stehen können, sei kein Problem, so der 18-Jährige. Und Otto Sedlmayr ist begeistert, dass die Stühle gegen eine Spende abgegeben werden.

Aus Geltendorf sind Matthias Sedlmayr (links) und sein Opa Otto gekommen, ihnen hilft der Theaterleiter beim Einladen. Foto: Messelhäuser

Der Erlös, so Watzlawik, geht an die Feuerwehr Penzing und an die Tafel in Landsberg. Gut 1000 Euro kommen am Ende zusammen. Gebeten habe man pro Paar um 50 Euro, doch es seien einige dabeigewesen, die gerne auch das Doppelte gegeben haben. Dass die Stühle nicht frei stehen können, sei kein Problem gewesen. „Einige haben gesagt, dass sie diese selbst entsprechend umbauen“, sagt der Theaterleiter.

Während die meisten ein Paar abholen, sind aber auch Interessenten dabei, die gleich mit Hänger kommen, um drei oder vier Paare einzuladen. „Einer hat auch nach speziellen Nummern gefragt“, sagt Marketing-Assistentin Janine Steer, die habe man allerdings nicht mehr anbieten können.

Bequeme Sessel zum Schuhe anziehen

Lajos Gambal aus Landsberg hat sich die Stühle mit der Nummer 13 und 14 geholt – auf die Nummern habe er gar nicht geachtet. Er weiß auch schon ganz genau, wo sie platziert werden: „Im Eingangsbereich meiner neuen Wohnung, zum Schuhe anziehen“, verrät er. Die Befestigung sei kein Problem – das könne er handwerklich selbst erledigen.

Marco Holland ist sogar aus Gersthofen gekommen, um die Sessel abzuholen. Foto: Messelhäuser

Nachdem nun die alten Sessel „entsorgt“ sind, können die Säle neu ausgestattet werden, sind es zum Teil auch schon. Was die Besucher dort erwartet, da hält sich Christoph Watzlawik aber noch bedeckt. „Nur so viel: Die neuen Sessel bieten im Kino das Couchgefühl von zu Hause. Wir sind auch schon ganz gespannt, wie sie beim Publikum ankommen.“

Wobei die drängende Frage natürlich ist, wann es dazu kommen wird. Momentan sehe man wenig Perspektive, sagt Watzlawik. „Ehe wir wieder öffnen können, werden es alle anderen Branchen tun dürfen.“ Und selbst wenn das Okay vonseiten der Politik komme: „Der Filmverleih braucht einen Vorlauf“, erklärt der Theaterleiter. Aber man versuche, dem Publikum im Gedächtnis zu bleiben: Mit dem Lieferservice von Popcorn, Getränken und Snacks.

Ein bisschen Kinoatmosphäre im Wohnzimmer

Auch wenn so etwas Kinoatmosphäre nach Hause geliefert werde, „den echten Kinobesuch kann das natürlich nicht ersetzen“, so Watzlawik. Und so waren sich die drei Kinoleute einig, dass der Aktionstag mit der Sesselabgabe ein besonderer gewesen ist. „Einfach mal wieder mit Kunden in Kontakt zu kommen und hinter dem Tresen zu stehen, macht einfach Spaß“, fasst Janine Steer zusammen.

