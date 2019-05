vor 16 Min.

Der Landsberger Verkehrsplan gerät ins Stocken

Auto an Auto, zu bestimmten Zeiten geht am Hauptplatz nichts mehr. Der Oberbürgermeister sieht hier die Lösung bei Rad und Bus. Die Bürger sollen jetzt darüber abstimmen.

Die Kosten für weitere Untersuchungen sind viel höher als gedacht. Deshalb müssen weitere Angebote eingeholt werden, sagt der Oberbürgermeister. Die UBV vermutet dahinter aber ganz andere Motive.

Von Gerald Modlinger

Der Verkehrsentwicklungsplan, mit dem die Stadt Landsberg den künftigen Flächennutzungsplan unterfüttern will, gerät ins Stocken. Der Plan wird nun doch nicht – wie im Februar beschlossen – zum Jahresende fertig, sondern erst nächstes Jahr. Die UBV warf Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) in der jüngsten Stadtratssitzung deshalb vor, die Vorlage aus wahltaktischen Gründen – die Kommunalwahl findet im März 2020 statt – zu verzögern. Außerdem wurde bekannt, dass die Expertise erheblich teurer werden dürfte.

Ein unerwartetes Problem

Mit dem Verkehrsentwicklungsplan will der Stadtrat unter anderem den Unterstützern des (abgelehnten) Bürgerbegehrens entgegenkommen. Jetzt tat sich jedoch ein unerwartetes Problem auf, berichtete Stadtbaumeisterin Birgit Weber: „Am 25. April haben wir die Angebote für einen Verkehrsentwicklungsplan bekommen und die Kosten gehen deutlich über den Rahmen hinaus, der dafür vorgesehen ist.“ Von den bislang dafür eingeplanten 57000 Euro seien bereits 37000 Euro ausgegeben, die weiteren Aufträge würden 120000 Euro kosten. Deshalb müsse nun eine Ausschreibung gemacht und es müssten Angebote von mindestens drei Fachbüros eingeholt werden. Das dauere drei bis vier Monate.

Eine Vorlage, die verärgert

„Diese Vorlage hat mich sehr geärgert“, kommentierte UBV-Fraktionschef Christoph Jell die Verzögerung. Die jetzt gewünschte Ausschreibung bezeichnete er als „Möglichkeit, den 31. Dezember 2019 wieder wegzuschieben“: „Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir den Leuten vor der Wahl reinen Wein eingeschenkt hätten“, sagte Jell und verwies darauf, dass der Verkehrsplaner ja auch gesagt habe, es werde auch um Maßnahmen gehen, „die politisch nicht einfach durchzusetzen sein werden“.

Die Sache vor der Wahl verzögern?

Die Aussage, dass er wegen der Wahl taktiere, wies Oberbürgermeister Neuner zurück. Er könne nicht einfach ohne Ausschreibung einen Auftrag in einer Höhe von bis zu 130000 Euro erteilen. Da nehme er lieber den Vorwurf auf sich, die Sache zu verzögern als gegen das Haushaltsrecht zu verstoßen. Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) stellte infrage, ob es überhaupt weiterer Pläne bedürfe: „Die Bürger wollen Lösungen, aber die Probleme lösen wir nicht mit neuen Gutachten.“ Im bisherigen Auftrag sei auch eine Realisierungskonzeption enthalten. Vor einem weiteren Auftrag solle dem Stadtrat erst diese Konzeption vorgelegt werden, forderte sie. Wolfgang Neumeier (UBV) stieß ins selbe Horn. Seit der Knoflacher-Expertise „schwimmen wir in der allgemeinen Datenerfassung, diese müssen wir nun herunterbrechen in konkrete Maßnahmen“.

Eine freche Aussage

Auch diese Kritik ließ Neuner nicht auf sich sitzen: „Hier zu behaupten, wir hätten nichts getan, das finde ich frech.“ Dann zählte er auf, was seit den 2014 im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossenen Maßnahmen bereits laufe: Lechsteg, Anruf-Sammeltaxi, Freigabe von Einbahnstraßen für Radler entgegen der Fahrtrichtung, Planungen für einen Radweg nach Kaufering und für ein Fahrrad-Parkhaus. Man könne schon allein aus finanziellen Gründen nicht die ganze Stadt sofort umbauen, „aber wir sind dran“. Es gebe auch noch andere Vorhaben, die bezahlt werden müssten, wie zum Beispiel die Erweiterung der Tiefgarage, das Stadtmuseum oder das neue Jugendzentrum.

Das war aber Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) nicht genug: „Wir haben Einzelmaßnahmen gemacht, das Problem ist, dass das Flickwerk ist.“ Die Wahl stehe vor der Tür und klar sei auch, dass bestimmte Maßnahmen einzelnen Gruppierungen im Stadtrat Stimmen kosten werden. „Und jetzt wird versucht, auf dem Rücken einer guten Idee zeitlich zu taktieren.“ Bis zur Wahl müsste eine „Liste der Grausamkeiten“ vorgelegt werden. Eine solche Liste, ergänzte Christoph Jell, sollte am Wahltermin den Bürgern präsentiert werden.

Dafür sah wiederum die CSU keinen Anlass. „Wir haben die Gesamtstrategie Landsberg 2035, und das ist unsere Handlungsanweisung“, machte Christian Hettmer deutlich. Und was bringe es, eine Liste von zehn oder 20 Maßnahmen abzufragen, ergänzte Berthold Lesch: „Den einen interessiert das, und der andere hält jenes für wichtig.“

Doch eine Befragung der Bürger

Am Ende gab es aber doch eine Mehrheit dafür, den Verkehrsentwicklungsplan vor seiner Verabschiedung mit den Bürgern rückzukoppeln. Dies hatte Moritz Hartmann (Grüne) gleich zu Beginn der Diskussion beantragt. Mittels Fragebogen soll festgestellt werden, ob die Bürger die im ISEK von 2014 vorgegebene grundsätzliche Richtung für mehr Fuß-, Rad- und Busverkehr und dessen Vorrang gegenüber dem motorisierten Individualverkehr mittragen.

Dieser Fragebogen soll, so beschloss der Stadtrat mit 20:6 Stimmen, auf den Auftrag für den Verkehrsentwicklungsplan draufgesattelt werden.

Dieser Plan werde deswegen wohl noch etwas teurer kommen, machte der Oberbürgermeister deutlich. Der Stadtrat genehmigte daraufhin weitere 20000 Euro, also in der Summe 150000 Euro. Weil die Fragebogenaktion auch noch zusätzlich Zeit erfordern könnte, wurde auch die Befürchtung geäußert, ob der 30. April 2020 als Termin für den Verkehrsentwicklungsplan zu halten sein wird. Mit 14:12 Stimmen wurde aber dann doch dieser Zeitpunkt fixiert.

