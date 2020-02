11:41 Uhr

Der Lumpige Donnerstag ist gestartet

Landsberg im Ausnahmezustand: Heute ist Lumpiger Donnerstag. Neben dem Umzug des Faschingsvereins Liccaria gibt es Partys an etlichen Locations.

Von Dominic Wimmer

Tausende Narren werden heute in Landsberg erwartet. Am Lumpigen Donnerstag wird ordentlich gefeiert. Viele Besucher haben sich am Vormittag bei einem Weißwurstfrühstück gestärkt. Das LT-Team war zum Beispiel im „Hellmairs“.

Ab 13.30 Uhr setzt sich der Faschingsumzug in der Von-Kühlmann-Straße in Bewegung. Der Zug führt über die Karolinenbrücke in Richtung Altstadt, über Vorderanger und Sandauer Brücke zurück zum Startpunkt. Mehrere Party-Locations warten heute auf die Feiernden - unter anderem am Hellmair-Platz, in Bars und Kneipen sowie im PaLLazo-Zelt auf der Waitzinger Wiese.

Polizei, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk sind im Großeinsatz.

Auch in Dießen wird heute Fasching gefeiert. Die Schüler der COS stürmen das Rathaus. Dießens Bürgermeister Herbert Kirsch lässt zum letzten Mal Bonbons aus dem Rathaus regnen.

