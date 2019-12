Der Nikolaus besucht Landrat und Oberbürgermeister

Plus Das LT organisiert ein Treffen von Thomas Eichinger und Mathias Neuner mit dem Nikolaus. Von Bauklötzen, Spezln und einem grollenden Krampus.

Am Donnerstag und Freitag haben Nikolaus und Krampus so manches Kind im Landkreis besucht. Der Heilige hat gelobt und getadelt, und die Kinder haben ein Gedicht aufgesagt oder ein Lied gesungen, damit der finstere Krampus aus seinem Rupfensack Nüsse, Obst und Schokolade holt, anstatt die Kinder hineinzustecken. Nicht viel anders verlief der Besuch des Nikolaus bei Landrat Thomas Eichinger und Oberbürgermeister Mathias Neuner. Das LT hat das besondere Treffen arrangiert.

Nikolaus und sein Krampus besuchen Oberbürgermeister Mathias Neuner. Bild: Christian Rudnik

„Was meinst du denn, bist du immer brav gewesen?“, fragte der Nikolaus Landrat und Oberbürgermeister ganz zu Beginn des jeweiligen Besuchs. Beiden kam ein überzeugtes „Ja“ über die Lippen, wenngleich Mathias Neuner gestand: „Ich habe ganz schweißige Hände.“ Ja, ein bisschen Nervosität war schon zu spüren, schließlich hatte der wild dreinblickende Krampus auch eine schwere Eisenkette dabei. Der Streit des kleinen Thomas und des kleinen Mathias in der Bauecke des Kindergartens war natürlich auch dem Nikolaus nicht entgangen. Thomas wollte dort ein Landratsamt bauen, das Mathias viel zu groß fand. Am Ende einigten sich die beiden, was der Nikolaus lobend erwähnte. Und jetzt? „Wir haben uns wieder versöhnt“, sagen Eichinger und Neuner unisono.

Der LT-Nikolaus hat mit seinem Krampus den Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU) und Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) besucht. Video: LT-Redaktion





Und was erfuhr der Nikolaus noch so alles? Beim Besuch im Landratsamt erzählte Thomas Eichinger von seinem Spezl Alex (Dorow). Der sage ihm immer, was er tun muss – natürlich nur im Theater und nicht in der Politik. Mathias Neuner spielt viel lieber mit Bauklötzen, baut Stege, Kindergärten und Wohnungen. „Aber Museen nicht, oder?“, fragt der Nikolaus und spielt auf Neuners Position beim Umbau des Stadtmuseums an. Doch der Oberbürgermeister verspricht: „Nein, auch Museen.“

Am Ende des Besuchs muss der Krampus lediglich ein paar Geschenke aus seinem Rupfensack holen. Er grollt zwar deutlich hörbar, beruhigt sich aber wieder. Und die beiden Politiker? Beim Foto mit Nikolaus und Krampus sind sie schon wieder ganz Profi. Für „Nikolaus“ Thomas Wunder und „Krampus“ Dominic Wimmer geht’s danach auch wieder an die Arbeit.