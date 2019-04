vor 17 Min.

Der Projektraum zieht in die Alte Bergstraße

Das war‘s für den Projektraum im Landsberger Klostereck: Catherine Koletzko hat mit ihrem Treffpunkt für Kunstschaffende schon eine neue Bleibe. So geht‘s mit dem Fresko weiter.

Von Silke Feltes und Gerald Modlinger

Aus und vorbei. Der symbolische rote Vorhang, den Catherine Koletzko auf ihre Abschiedskarte gedruckt hat, ist gefallen. Der Projektraum im Landsberger Klostereck hat in der Nacht auf den 1. April seinen Abschied gefeiert. Mit Musik, Lesung und einer spontanen Showeinlage haben rund 40 Leute die Initiatorin und Organisatorin gewürdigt. Ein letztes Mal wurde – wie immer bei Oliven, Brot und Wein – geredet, gelacht und getanzt. In den vergangenen Wochen und Monaten war der Projektraum im Klostereck ein ziemliches Politikum: Klostereck: Jetzt äußert sich die Stadt umfassend

339 Tage, 67 höchst unterschiedlichen Projekte, unzählige Besucher. „Wir haben viel Spaß gehabt und ordentlich gefeiert“, sagte Catherine Koletzko sichtlich gerührt. „Menschen haben sich getroffen und aus manchen Begegnungen sind neue Projekte entstanden, was mich besonders freut.“ Durch die ideale Lage des Raums mit den großen Fenstern seien Menschen zur Kunst gekommen, die vorher keine Berührung damit gehabt hätten. Die Hemmschwelle in eine Galerie einzutreten, sei eben viel höher.

Es gibt mittlerweile zwei Bücher

In den vergangenen Wochen hat Koletzko Resümee gezogen: Sie hat das Gästebuch gewälzt und Besuchergeschichten herausgefiltert, hat Zeitungsartikel gesammelt, Fotos sortiert und jede einzelne Veranstaltung dokumentiert. Herausgekommen sind zwei Bücher, gedruckt und gebunden von Landsberger Künstlern, die die Projektraum-Zeit im Hinteranger (Buch eins) und im Klostereck (Buch zwei) dokumentieren. Ein wunderbares Sammelsurium an Kreativität: Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Workshops, Kabarett, Tanz, Gespräche. Schräges und Schrulliges, Nachdenkliches und Witziges, Gehaltvolles und Erhellendes.

Lesen Sie dazu auch: Am Landsberger Klostereck brennt wieder Licht

„Ich bin groß geworden in einer Welt, die Dinge gerne in Schubladen steckt“, sagt Catherine Koletzko, „in diese Welt habe ich nicht reingepasst. Der Projektraum kennt keine Schubladen, deshalb fühle ich mich hier so wohl.“ Und sie schiebt gleich hinterher: „Wir machen weiter.“ Am 15. Juni ist die Eröffnung des neuen Projektraums in der Alten Bergstraße in den Räumlichkeiten des jetzigen „Baggage“ beziehungsweise des ehemaligen „Kunst und Wohnens“. Dort wird es dann auch die beiden Bücher zu kaufen geben.

Was die Stadt jetzt mit dem Deckenfresko vorhat

Zur Feier des Abends gab es im Klostereck Gedichte und Wortspiele, einen kabarettistischen Spontanauftritt von Monica Calla, ein Auftritt der Sängerin mit der souligen Stimme, Susanne Kirchland, gemeinsam mit dem Musiker Erik Urbschat sowie die „Uraufführung“ eines Lieds des „bairisch-kritisch-politischen“ Liedermachers Georg Spindler.

Auch Oberbürgermeister Mathias Neuner schaute vorbei und würdigte „das beeindruckende Projekt“. Die „nicht ganz unkomplizierte Historie“ des Raums sowie seine „anfängliche Skepsis“ seien bald in Begeisterung für „das mutige Experiment“ umgeschlagen und auch er hoffe, dass es weitergehe, sagte er.

Nach dem Auszug des Projektraums soll bereits in den nächsten Tagen die Substanz im Klostereck eingehender untersucht werden, informierte Stadtsprecher Andreas Létang auf LT-Nachfrage über die nächsten Schritte. Mit den gewonnenen Erkenntnissen werde dann die Planung zur Sanierung aufgesetzt und ein Zeitplan festgelegt. Eine wichtige Maßnahme stehe bereits für die Sommerferien an: Da die Räume über der Decke des Klosterecks frei zugänglich sein müssen und nur von dort aus Material zur Sicherung des Deckengemäldes eingebracht werden kann, werden diese Arbeiten in der Unterrichtsferien erfolgen.

