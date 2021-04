Der TSV Landsberg macht eine Ansage

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg verpflichtet einige Hochkaräter für die neue Saison. Auch auf dem Trainerposten tut sich viel. Das schraubt die Erwartung hoch, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Erst Sportlicher Leiter, dann stattdessen innerhalb kürzester Zeit Co-Trainer und jetzt Spielertrainer: Muriz Salemovic hat in den vergangenen Wochen schnell die Positionen gewechselt beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg. Das mag ein Hinweis darauf sein, dass nicht so recht klar war, wo die Reise hinführen soll.

Jetzt scheint er aber an der richtigen Stelle angekommen zu sein: Als Spielertrainer hat er den TSV von der Landesliga zurück in die Bayernliga geführt. Und auch in Pipinsried war Salemovic als Spielertrainer ausgesprochen erfolgreich, ehe er an den Lech zurückgekommen ist: Pipinsried führt die Bayernliga an und sollte trotz des zu erwartenden Saisonabbruchs wohl auch aufsteigen dürfen.

An die erfolgreichen Zeiten anknüpfen

Dass man sich davon viel verspricht, zeigt auch das ambitionierte Ziel der Landsberger: Man will an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen. Das unterstreichen auch die Neuzugänge, die man für die Saison 21/22 bereits unter Vertrag genommen hat, und der Trainerstab. Denn Salemovic erhält einen zweiten Spielertrainer an seine Seite und einen Ex-Profi als Co-Trainer. Die Struktur scheint geschaffen – aber das Team muss auch liefern.

