Der Wahlkampf zur Europawahl wird auch in Landsberg ausgefochten

Noch ist Platz an der Plakatwand am Dießener Marktplatz. Bislang haben erst wenige Parteien Plakate zur Europawahl aufgehängt.

In drei Wochen wird ein neues EU-Parlament gewählt und der Spitzenkandidat der AfD kommt nach Landsberg. Was die Wähler im Landkreis zur Europawahl wissen sollten.

Von Gerald Modlinger

Wer weiß, was am 26. Mai ist? Einige Großplakate künden zwar von der Europawahl, aber insgesamt wirkt der Wahlkampf der Parteien im Landkreis drei Wochen vor der Abstimmung über die künftige Zusammensetzung des Straßburger Parlaments eher verhalten. Aber mit den ersten Maitagen dürfte der Wahlkampf etwas an Fahrt aufnehmen. So bringt die AfD am Samstag, 4. Mai, ihren Bundesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Jörg Meuthen ins Sportzentrum in Landsberg – und voraussichtlich auch viele Gegendemonstrationen auf die Straße. Jedenfalls hat das Landsberger Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus schon zur Teilnahme an einer Mahnwache gegen die ihrer Meinung nach antidemokratische und europafeindliche AfD aufgerufen – und zwar noch bevor die Partei offiziell den Auftritt Meuthens gegenüber den Medien angekündigt hatte.

Meuthen wird aber nicht der einzige Chef einer größeren Partei sein, der während des Europawahlkampfs Station in Landsberg macht. Zumindest einen einstündigen Zwischenstopp auf dem Weg nach München wird am 21. Mai Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, in Landsberg machen, kündigt Stadt- und Kreisrat Moritz Hartmann an. Bei schönem Wetter werde ein Infostand aufgebaut, bei schlechtem Wetter treffe man sich im Büro der Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel, sagt Hartmann. Mit weiteren Prominenten können die Grünen nicht aufwarten. „Es ist ganz schwierig, Europa-Kandidaten nach Landsberg zu bringen, weil es nicht so viele gibt“, sagt Hartmann zur Begründung. Die einzige bayerische Kandidatin der Grünen auf den aussichtsreichen ersten 20 Plätzen ist die Münchnerin Henrike Hahn, die im April in Riederau war.

Die SPD war schon da

Bei der SPD können zwei oder drei Bayern auf ein Mandat in Straßburg hoffen, Spitzenkandidatin ist Maria Noichl aus Rosenheim. Noichl war bereits im Februar im Landkreis. Den Schlussspurt werde die SPD ohne Prominenz hinlegen, sagt Kreisvorsitzender Markus Wasserle. Er selbst wird auf zwei Wahlveranstaltungen in Dießen und Kaufering über das europäisch-chinesische Verhältnis sprechen – und dabei wolle er deutlich machen, welche politischen Rahmenbedingungen Europa braucht, um etwa in China als Partner wahrgenommen zu werden. Der Grund, dass der Europa-Wahlkampf bislang recht unauffällig verlief, ist für Wasserle auch, dass viele Menschen ihre Wahlentscheidung immer kurzfristiger träfen: Diesem Trend entsprächen die Parteien, indem sie ihre Aktivitäten auf die Zeit kurz vor einer Wahl konzentrieren.

Manfred Weber verzichtet auf einen Abstecher in den Landkreis

Die CSU stellt mit Manfred Weber bei dieser Europawahl zwar den europäischen Spitzenkandidaten der unter dem Dach der Europäischen Volkspartei (EVP) vereinten bürgerlichen Parteien. Doch Weber wird man zwischen Lech und Ammersee nicht antreffen. Wie die SPD wird auch die CSU in den kommenden drei Wochen abgesehen von der oberbayerischen Kandidatin Angelika Niebler (sie kommt am 16. Mai ins Wirtshaus am Spitalplatz in Landsberg) ohne A-Prominenz um Stimmen werben.

Stattdessen versuchen die Christsozialen laut ihrem Kreisvorsitzenden Alex Dorow Europa auf die örtliche Ebene herunterzubrechen. Zum Beispiel solle am heutigen Freitag im Kramerhof in Riederau die Bedeutung Europas für das Fünf-Seen-Land dargestellt werden und am 9. Mai folge eine Diskussion zum Thema „Europa in der Krise?“ unter anderem mit einem Wissenschaftler und dem Unternehmer Christopher Veit.

In die Bierzelte – sonst eine Domäne der CSU – wird die Partei den Wahlkampf nicht tragen. Erstens beginne die Bierzeltsaison ja erst nach der Europawahl, sagt Dorow, und zweitens „ist Europa so komplex geworden, das bringen Sie in einem Bierzelt nicht unter“.

Auch zwei Bürgerentscheide finden statt

In zwei Gemeinden finden am 26. Mai auch Bürgerentscheide statt. In Finning geht es um einen Netto-Discounter, in Unterdießen geht es um ein Wohngebiet in Dornstetten. Bis die Ergebnisse dazu vorliegen, wird es etwa länger als sonst dauern. Denn wenn die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen werden, müssen zuerst die Stimmzettel der Europawahl ausgezählt werden. Das dürfte aber vergleichsweise schnell über die Bühne gehen. Jeder Wähler kann nur eine Stimme vergeben. Der Stimmzettel ist ziemlich groß. 40 Parteien und politische Vereinigungen stehen zur Wahl.

