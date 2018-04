vor 22 Min.

Der nächste Wasserschaden im neuen Kindergarten

Nach wie vor gibt es Probleme im neuen Kindergarten in Finning. Jetzt sind im Keller 200 Liter Wasser ausgetreten. Der Einzug verzögert sich noch einmal.

Von Dieter Schöndorfer

Von Anfang an gab es Ärger mit dem Neubau des Kindergartens Sonnenschein in Finning. Zunächst mit einem Handwerksbetrieb, dann kam das Wasser durch das Dach. Eigentlich sollten schon seit Anfang des Jahres Kinder in den Räumen spielen und umhertollen, dann wurde der Umzug aus der Sonnenstraße zum Haus beim Gemeindezentrum auf Mitte April verschoben. Jetzt wird es noch einmal sechs bis acht Wochen länger dauern. Und wieder ist es ein Wasserschaden, der die Baustelle zurückwirft.

Die Erzieherinnen stehen vor keiner leichten Aufgabe

Die 200 Kartons sind längst gepackt. Die Kinder und die Erzieherinnen freuten sich schon auf ihre neuen helleren Räume ihres neuen Kindergartens. Am vergangenen Freitag sollte umgezogen, am heutigen Dienstag die offizielle Inbetriebnahme gefeiert werden. Doch die Trauer um den verpassten Umzug scheint sich in Grenzen zu halten. Zumindest herrschte offenbar beste, weil lautstarke Stimmung unter den Kindern, als wir bei der stellvertretenden Kindergartenleiterin Katharina Kemény nachfragten. „Die Kinder haben sich schnell mit der neuen Situation arrangiert“, erklärt sie, die Enttäuschung lag eher aufseiten der Erzieherinnen – und das nicht nur wegen der Tatsache, einen Teil der gepackten Umzugskartons wieder auspacken zu müssen.

Schon lange Zeit vorher habe man in den Gruppen – der Kindergarten betreut zehn Krippenkinder, zwei Kindergartengruppen mit jeweils 23 Kindern und eine Vorschulgruppe (21 Kinder) – die Kleinen durch das Thema „Baustelle“ auf den Umzug vorbereitet. Jetzt werde ein Notbetrieb aufrechterhalten, was bedeutet, dass die Zeit bis zum endgültigen Umzug vor allem mit Projektarbeiten überbrückt werde. Natürlich ist die Möblierung noch vorhanden, jedoch mussten Spielsachen wieder ausgepackt, Schlafräume bestückt werden. Katharina Kemény: „Wir sind dennoch alle optimistisch, dass das die letzte Verzögerung war.“

Wo das Wasser herkommt, weiß keiner

Dafür will Bürgermeister Siegfried Weißenbach sorgen. Auch am Dienstag war er wieder auf der Baustelle, zusammen mit den Handwerkern, die aufgrund ihres Gewerkes irgendetwas mit Wasser oder Wasserleitungen zu tun haben. Denn es waren rund 200 Liter klares Wasser, die plötzlich im Keller standen. Woher das Wasser kam? Bis zum heutigen Tag weiß es Weißenbach nicht: „Wir sind noch unter Hochdruck auf der Suche nach der Ursache.“

Irgendwo muss es eine Undichtigkeit gegeben haben. Ob das ein Materialbruch ist, ein Riss in einer Leitung, ein unsauber sitzender Anschluss – noch ist die Ursache für den Wasseraustritt nicht gefunden. Weißenbach: „Wir haben alle betroffenen Gewerke herzitiert und suchen nun gemeinsam.“

Jetzt rückt wohl der Gutachter an

Löcher wurden in den Boden gebohrt, um das Wasser herauszubekommen. Die Nässe sitzt nämlich zwischen Fußbodenaufbau und Teerpappe. Jetzt laufen die Trocknungsmaßnahmen. Doch damit nicht genug: „Wir haben bereits eine Kamerabefahrung der Rohre durchgeführt“, erklärt der Bürgermeister weiter. Ein paar Scherben und Splitter seien ausgemacht worden, an einer Stelle ging es nicht mehr weiter. Auch das müsse geklärt werden, um die Befahrung zu Ende zu führen. Akribisch werde alles protokolliert, allein die Trocknungsfirma koste 6000 Euro. Am Ende des Tages werde dann wohl auch ein Gutachter benötigt, um die Kosten und vor allem deren Übernahme zu klären – wenn es nicht anders zu regeln ist, auch vor Gericht.

Siegfried Weißenbach rechnet mit einem Schaden zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Sechs bis acht Wochen, so schätzt der Bürgermeister, werde sich der Umzugstermin nun vermutlich noch einmal hinausschieben.

