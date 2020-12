vor 32 Min.

Der neue Lechsteg in Landsberg wird deutlich teurer

Derzeit sind die Mitarbeiter der Baufirma aus Oberösterreich am neuen Lechsteg mit Schweiß- und Betonierarbeiten beschäftigt.

Plus Vor Kurzem wurden alle Teile der neuen Brücke in Landsberg verbunden. Jetzt wird bekannt, dass das umstrittene Projekt mehr kosten wird.

Von Thomas Wunder

Der neue Lechsteg in Landsberg wird deutlich teurer als erwartet. Nach Informationen unserer Zeitung soll das umstrittene Bauwerk an die 9,5 Millionen Euro kosten. Bislang war von Kosten in Höhe von 8,6 Millionen Euro die Rede gewesen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt die Stadtverwaltung zwar, dass es Mehrkosten gibt, eine genaue Summe wird allerdings nicht genannt.

Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, kommt es zu einer Kostenmehrung beim Bau des Lady-Herkomer-Stegs. Die Kostenmehrung bestehe aus mehreren Einzelpositionen. Der größte Posten sei dabei der an der Insel im Lech entstandene Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Wie berichtet, hatte ein Hochwasser Anfang August die Arbeitsplattform weggespült und einen Stützpfeiler verschoben. Je nach Baufortschritt würden die Kosten für den Lechsteg sowohl 2020 als auch 2021 fällig.

Derzeit wird in Landsberg geschweißt und betoniert

Derzeit sind die Mitarbeiter der Firma GLS Bau und Montage aus Perg bei Linz in Oberösterreich mit Schweiß- und Betonierarbeiten beschäftigt, damit das Brückenbauwerk zur Abnahme fertig wird. Der Zeitplan sieht vor, dass Geländer, Beleuchtung und Oberflächenbelag bis zum Frühjahr fertiggestellt werden. Erst dann könne die Brücke auch von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden.

Der Bau des 128 Meter langen Stegs über den Lech war durchaus umstritten. Vor allem die bislang veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 8,6 Millionen sorgten für Kritik. Die Stadt trägt die Kosten aber nicht alleine. Bislang hat die Regierung einen Zuschuss von knapp 2,9 Millionen Euro zugesagt. Weitere 1,3 Millionen Euro steuert gemäß dem städtebaulichen Vertrag der Papierbach-Investor bei.

Der Lady-Herkomer-Steg soll das neue Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“, wo ab dem Jahr 2025 rund 1500 Menschen wohnen sollen, mit der Landsberger Altstadt verbinden. Der Steg ist in der Mitte rund 7,5 Meter breit. Dort befindet sich eine Plattform mit Sitzgelegenheiten. An ihrer schmalsten Stelle ist die neue Brücke etwa 5,5 Meter breit.

