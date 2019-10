vor 46 Min.

Die Altkleidercontainer am Wiesenring sind weg

Appelle bleiben ohne Erfolg: Jetzt hat das Rote Kreuz Konsequenzen gezogen

In den vergangenen Monaten stand der Containerstellplatz am Wiesenring in Landsberg immer wieder im Blick der Öffentlichkeit. Wilde Ablagerungen von Sperr- und Hausmüll in den Containern und auch daneben waren regelmäßig Grund von Beschwerden von Passanten und auch dem Landratsamt. Pressemeldungen, um die Bevölkerung darüber zu informieren, haben laut Rotem Kreuz nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Die Organisation hat als Konsequenz aus dieser Misere nun alle elf Altkleidercontainer vom Standort Wiesenring abgezogen. Nachhaltigkeit und Wiederverwertung von Altkleidern liegen dem Roten Kreuz jedoch sehr am Herzen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb weist die Organisation noch einmal auf die Sortierkategorien von Altkleidern hin: In den Kleiderläden werden saubere, modische, gut erhaltene Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Tisch-, Bett- und Haushaltswäsche, Schuhe, Taschen, Gürtel und Accessoires, Retro- und Faschingskleidung und Trachten angenommen.

In die Altkleidercontainer können Bekleidung aus Wohnungsauflösungen, altmodische Kleidung, die für die Wiederverwertung geeignet ist, Federbetten (keine Schaumstoffe) und kleine textile Kuscheltiere gegeben werden.

In die Restmülltonne gehören verwaschene, sehr alte, abgetragene, zerrissene, nasse und verschmutzte Textilien (auch mit elektrischen Bestandteilen), kaputte, verschmutzte, blinkende Schuhe, alte Skischuhe, Schlittschuhe, Rollschuhe und orthopädische Schuhe, alte Gummistiefel, Lumpen und Schneiderabfälle, Auslegware und gummierte Tischdecken, minderwertige Polyester-Ware (diese ist für die Wiederverwertung nicht geeignet). (lt)