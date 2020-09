vor 49 Min.

Die Ammersee Actors aus Dießen spielen gegen das Virus an

Plus Die Dießener Theatergruppe Ammersee Actors will auch in schwierigen Zeiten unterhalten. Die Laienspieler studieren derzeit die Komödie „Resturlaub im Ladyhort“ ein. Premiere soll am 30. Oktober sein.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Es rattert und knattert, holpert und stolpert noch ein wenig bei der Probe Anfang September im Keller des Gasthofs Drexl in Raisting. Aber immerhin, und das ist ein durchweg positives Signal für die angeschlagene Kreativ-Welt, geprägt vom grimmigen Coronavirus: Es gibt sie noch, die Unerschrockenen, die sich nicht Bange machen lassen und unbeirrt an ihrer Mission festhalten, dass öffentlich gemachte Kultur gerade in Zeiten wie diesen Seelenfutter pur ist. Die Rede ist von der Dießener Theater-Laienspielgruppe „Ammersee Actors“, von Chris Filser 2016 ins Leben gerufen, die aktuell an ihrem vierten Stück arbeitet, das am 30. Oktober Premiere feiern soll.

Der gebürtige Dießener Filser ist vor allem bekannt als Inhaber des IT-Fachgeschäfts „Computer-Centrum“. Doch Filsers Herz schlägt seit Urzeiten auch für die Mimik: „Schon als Kind stand ich auf der Bühne, im Augustinum meines Heimatorts“, erzählt der „Computer-Doktor“ beschwingt. „Ich liebe es, in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen zu können. Daran hängt mein wahres Herz.“

100 Minuten lang soll es viel zu lachen geben

„Resturlaub im Ladyhort“ nennt sich das aktuelle Programm, dessen sich die „Actors“ angenommen haben, frei nach einer Komödie des renommierten Autors Bernd Spehling. Filser und seine Mitstreiter sind überzeugt davon, dass optimistisch-fröhliche Theateraufführungen in einer eher düsteren Ära wie der modernen wichtig sind für die Menschen, damit sie wenigstens 100 Minuten lang etwas zu lachen haben.

Und zu lachen gibt es genug bei dieser Aufführung – Wortwitz steht weit vorne in der Anspruchsliste dieser Combo, Klamauk im besten Sinne des Wortes ebenfalls. Selbst wenn das fiese Virus sowie die „Fridays For Future“-Bewegung durchaus eine Rolle spielen in dieser Groteske. Aber zum Glück nicht im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

Plötzlich wieder auf der Überholspur

Worum geht es? Opa Willy (dargestellt von Chris Filser höchstpersönlich, raumfüllend wie gewohnt und mit herrlich durchgeknalltem Irrwitz) ist fassungslos. Denn seine Frau Silvia (Claudia Stender) hat ihn verlassen, Tochter Maxi (Gabriele Uitz) hat sich die Vormundschaft für ihn erschlichen und will ihn möglichst rasch aus ihrem Leben bugsieren. Deshalb mietet die Kaltherzige ihren Papa in eine Seniorenwohnung ein, mit drei Mitbewohnerinnen, die von Makler Schaller (Michael Sibert) als „verhaltensoriginell“ bezeichnet werden.

Willy wehrt sich mit Händen und Füßen gegen seine Entmündigung, doch vergebens. Aber als er erst mal im Wohnstift sesshaft geworden ist und die drei „Verhaltensoriginellen“ näher kennenlernt, will er gar nicht mehr weg. Denn es handelt sich dabei um die im frivolen Sinne Männer-mordende Marlene (Jasna Thiel), um die von Medikamenten-Tests lebende, dumpf vor sich hin vegetierende Hermine (Susi Liebsch), deren Emotionen zu neuem Leben erwachen, nachdem Willy ihr eindeutige Avancen macht, und schließlich um Uschi (Christine Kuhl), die dauerbekifft und irgendwann in der Hippie-Ära stehen geblieben ist. Gegen ein gemeinsames Schaumbad mit der aparten Tiefenentspannten hat Willy partout nichts einzuwenden. Wie steht es im Programm-Zettel der „Ammersee Actors“ ganz treffend: „So beginnt ab jetzt für Willy ein lustiger Rausch auf der Überholspur des Lebens.“

Die Euphorie ist groß

Als Ex Silvia davon Wind bekommt, findet sie ihre Entscheidung überhaupt nicht mehr richtig, sie wollte ihrem einst lethargischen Gatten eigentlich eines auswischen. Plötzlich kehrt ihr weiblicher Jagdinstinkt zurück, sie möchte Willy zurück, ohne am Ende dabei als Verliererin dazustehen. Gar nicht so einfach.

Dieser Dreiakter ist ein munterer Reigen an Bonmots, ab und an etwas krachledern, aber stets lustig und charmant. Und selbst wenn bei der Probe Anfang dieses Monats noch nicht alles text- und sattelfest gewesen sein mag: Das Stück bereitet Spaß. Und die Euphorie ist bei den „Actors“ enorm groß, allein schon, da man überhaupt Theater spielen darf – die Truppe verspricht deshalb eine grandiose Premiere hinlegen zu wollen.

Die Ammersee Actors sind seit 2017 aktiv. Das erste Stück, das die Gruppe inszenierte, hieß "Tschurangrati".

Aufführungsort: Gasthof Drexl in Raisting, Pähler Straße 17 (beim Bahnhof), Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr. Vorstellungen sind am 30. und 31. Oktober, 6., 7, 13. und 14. November. Der Vorverkauf findet im Computer-Centrum Dießen statt. Es herrschen strenge Corona-Regeln. Die maximale Zuschauerzahl beträgt 70 Personen.

