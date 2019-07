vor 18 Min.

Die Badeinsel kehrt nach Aidenried zurück

Der Pähler Bürgermeister lässt in Aidenried die Badeinsel wieder in den Ammersee einsetzen. Er hält das Risiko für kalkulierbar. Allerdings zählen für ihn noch weitere Argumente.

Von Dieter Schöndorfer

„Heute habe ich entschieden, dass die Badeplattform der Gemeinde Pähl in den Ammersee eingebracht und wieder zur Nutzung freigegeben wird.“ Mit diesem Satz informierte Pähls Bürgermeister Werner Grünbauer die Öffentlichkeit und entschied für seine Gemeinde, den Weg vieler Kommunen nicht mitzugehen. Diese, darunter auch die Marktgemeinde Dießen, hatten aus Haftungsgründen Badeinseln aus ihren Seebädern entfernt und andere, teils weitreichende Veränderungen unternommen.

Die Beweispflicht wurde umgekehrt

„Die Schmerzgrenze ist für mich überschritten“, erklärt Werner Grünbauer im Gespräch mit dem LT. Überall rund um den Ammersee seien Badeinseln aus dem Wasser genommen worden, Sprungtürme entsprechend gesichert und teilweise versperrt und das alles aufgrund der rechtlichen Lage nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes, das Werner Grünbauer in seinen „substanziellen Festlegungen nur sehr bedingt vergleichbar hält“. „Der Fall, der dem Urteil zugrunde liegt, spielte sich zum Beispiel in einem bewachten Bad ab.“ Dort hatte sich ein Mädchen in einem Bojen-Seil verheddert und war schwer verunglückt. Die Richter hatten damals die Beweispflicht umgekehrt. Und so müssen nun Betreiber der Bäder, in dem Fall die Gemeinde, nachweisen, dass von künstlich eingebrachten Objekten wie Badestege, Badeinseln oder Sprunganlagen keine Gefährdung ausgeht.

Mit abschließbaren Türen

Die Reaktion ist bekannt. Dießen wandelte zum Beispiel sein Strandbad St. Alban in eine öffentliche Badestelle ohne Eintritt um, entfernte Badeinsel und Rutsche und baute seinen Steg um. In Utting wurde der beliebte Sprungturm im Strandbad entsprechend gesichert unter anderem mit abschließbaren Türen.

Allerdings hat die Gemeinde dort nach längeren Abwägungen ihr Schwimmkreuz im Wasser belassen. Bürgermeister Josef Lutzenberger. „Wir haben uns viel Gedanken gemacht und rechtlich alles prüfen lassen.“ In diesem Abwägungsprozess sei man dann zusammen mit dem Gemeinderat zu der Entscheidung gekommen, die Schwimmbalken beizubehalten. „Die Balken hätten ja auch etwas positives: Sie würden zum Beispiel als Zwischenziel für Kinder dienen, die noch keine so sicheren Schwimmer sind oder für ältere Menschen, die dort kurz ausruhen, bevor sie zurückschwimmen. Josef Lutzenberger: „Für uns überwiegt der positive Aspekt bei weitem eventuelle Gefahren.“

An die neue Badestelle schon gewöhnt

In Dießen scheint man sich an die neue „Badestelle“ ohne Floß und Rutsche, dafür aber auch ohne Eintritt, gewöhnt zu haben. Und die Reaktionen der Gäste? „Mir sind keinerlei Klagen zu Ohr gekommen“, versichert Bürgermeister Herbert Kirsch. Vielmehr hätten sich ihm gegenüber schon mehrere Personen sehr positiv geäußert. Das kann Peter Augsdörfer, einer der Sprecher der Bürgerinitiative „Strandbad St. Alban und Riederau“, bestätigen: „Ich bin ja oft in St. Alban, und treffe nur Leute, die mit der neuen Regelung zufrieden scheinen. Natürlich fehle vor allem den Kindern die Badeinsel, doch wirkliche Klagen seien ihm keine bekannt. Auch mit den Öffnungszeiten kann er, der täglich in den frühen Morgenstunden schwimmen geht, gut leben. „Mal sehen, wie es nach der Saison aussieht.“ Augsdörfer und seine Mitstreiter wollen nämlich, dass der freie Zugang zum See auch dann erhalten bleibt.

Verständnis für die Bürgermeisterkollegen

Werner Grünbauer versteht seine Bürgermeisterkollegen, die nach dem BGH-Urteil aus zivilrechtlichen und disziplinarischen Erwägungen den eingeschlagenen Weg gehen und ihre Bäder umbauten. Allerdings glaubt er, dass einige bereits wieder ins Grübeln gekommen sind. Er jedenfalls will sich nicht kleinkriegen lassen. „Der momentane Zustand ist für mich ein Tiefpunkt unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.“ Es sei einfach bedenklich, wenn Gerichte das Interesse Einzelner dem gesellschaftlichen Willen überordnen. Er hält es für bedenklich, wenn Kuh- oder Kirchenglocken, der Lärm von Hühnern oder feiernden Menschen zu Gerichtsverfahren führen und die Beschwerdeführer oft noch Recht erhielten. Wenn das so weitergehe, befürchtet er noch massivere Konflikte. „Solche Menschen“, meint er pragmatisch, „sollten unser Paradies schnellstens verlassen.“

