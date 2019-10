Die Bahn jagt die Graffiti-Schmierer von Schwabhausen

Plus Nach den Graffiti-Schmierereien bei Schwabhausen: Lässt die Bahn jetzt die ganze Lärmschutzwand für mehr als 100.000 Euro erneuern?

Schriftzüge verunstalten auf rund 500 Quadratmetern eine Lärmschutzwand an der Bahnstrecke München-Lindau in Höhe Schwabhausen. Unbekannte haben dort mit ihren Graffiti hohen Sachschaden verursacht: Die Bundespolizei spricht von 110.000 Euro Sachschaden. Wie geht’s jetzt weiter? Wird die Lärmschutzwand ausgetauscht? Das Landsberger Tagblatt hat bei der Deutschen Bahn nachgefragt.

Die Bahn fordert Schadenersatz

Dort verweist man auf die Mitteilung der Bundespolizei: „Den Ermittlungen und Kostenschätzungen der Bundespolizei ist unsererseits nichts weiter hinzuzufügen“, so ein Bahnsprecher. Die Deutsche Bahn verfolge konsequent jeden Fall solcher Sachbeschädigung straf- und zivilrechtlich. „Sobald wir von der Bundespolizei Angaben zum Täter haben, fordern wir Schadenersatz.“ Die Höhe der Summe ergebe sich aus den hohen Kosten für eine Lärmschutzwand. Ob die Graffiti an der Schwabhauser Lärmschutzwand entfernt werden, dazu gab es keine Antwort.

Graffiti seien kein Kavaliersdelikt und keine Mutprobe, sagte der Bahnsprecher. Die Täter begäben sich oft in Lebensgefahr. Fahrende Züge und 15.000 Volt Strom in der Oberleitung seien lebensgefährlich. Immer wieder komme es zu lebensgefährlichen Verletzungen. Auch in Schwabhausen ist zu sehen, dass direkt neben der Lärmschutzwand ein Gleis verläuft.

Spezialteams suchen nach den Sprayern

Der Pressesprecher erläutert außerdem, dass speziell ausgebildete Einsatz-Teams auf Streife unterwegs seien, sich an Hot-Spots versteckten und Sprayer auf frischer Tat stellten. In Schwabhausen schlugen der oder die Sprayer laut Bundespolizei zwischen dem 1. August und 15. Oktober zu.

Hinweise Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0831/5407980.