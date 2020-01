Die Bankfiliale in Asch ist bald Geschichte

Plus Die Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen schließt ihre Filiale im Fuchstaler Ortsteil. Das Vorgehen stößt auch auf Kritik. Wie der Vorstandsvorsitzende den Schritt begründet.

Die Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen wird ab Februar ihre Filiale in Asch schließen. Kunden aus dem Fuchstaler Ortsteil werden danach zur gut zwei Kilometer entfernten Hauptstelle nach Leeder fahren müssen, wenn sie ihre Bankgeschäfte erledigen wollen. Der Schritt der Genossenschaftsbank stößt auf Kritik im Ort. In einem Brief an unsere Zeitung beschweren sich die „besorgten Bürger von Asch“, dass ein Stück Geschichte aus dem Dorf verschwindet.

Was mit den Räumen passiert, ist offen

Erst vor einigen Jahren wurde die Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße in Asch modernisiert. Jetzt werden die Räume leer geräumt. Auch der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker werden verschwinden. Was künftig in dem Gebäude Platz finden soll, ist offen, sagt Werner Schauer, der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen. „Wir haben noch keine Idee“, sagt er. Ein Verkauf der Immobilie sei aber ausgeschlossen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Werner Schauer, warum die Filiale in Asch geschlossen werden soll. Er nennt an erster Stelle die veränderte Kundennutzung. Immer mehr Menschen würden ihre Bankgeschäfte im Internet erledigen und lediglich zu vereinzelten Beratungsgesprächen in die Bank kommen. „Wir bündeln unsere Organisationseinheiten und passen unsere Servicezeiten an“, so der Vorstandsvorsitzende. Das Serviceteam, das bislang im Wechsel in Asch und Denk-lingen tätig war, werde weiterbeschäftigt.

Auch die Zinspolitik spielt eine Rolle

Und dann geht es natürlich auch ums Geld. Die lange Niedrigzinsphase, die erhöhten regulatorischen Anforderungen und die Digitalisierung würden im Bankwesen seit Jahren für einen Umbruch sorgen. Die Entwicklung sei auch an der Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen nicht spurlos vorübergegangen. So sank der Jahresüberschuss von 75.000 Euro im Vorjahr auf nur noch 48.000 Euro, wie bei der Generalversammlung Anfang Juli mitgeteilt wurde. Schon damals war die Rede von Kosteneinsparungen, und das Thema Filialschließung in Asch schwirrte durch den Saal des Gasthauses Luitpold in Leeder.

Nun ist die Schließung beschlossene Sache. Ab Februar hat die Raiffeisenbank neben der Hauptstelle in Leeder nur noch die Geschäftsstellen in Unterdießen und Denklingen. Beratung und Service werden in Leeder zentralisiert, wie Werner Schauer informiert. Die Hauptstelle werde voraussichtlich ab Mitte Januar um einen Einzahlungsautomaten erweitert, der rund um die Uhr genutzt werden kann. „Wir wollen zukunftsfähig bleiben“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Dazu zähle auch, dass die Kunden auch außerhalb der Servicezeiten individuelle Termine mit den Beratern der Bank ausmachen können. Werktags sei dies zwischen 8 und 20 Uhr möglich.

Der Bankvorstand hält die Fahrt nach Leeder für zumutbar

Und was sagt die Raiffeisenbank zur Kritik, dass nun Kunden aus Asch zum Geldabheben rund zwei Kilometer nach Leeder fahren müssen? Werner Schauer hält das für machbar, zumal viele Bürger sowieso in den Nachbarort fahren müssten, weil es in Asch nur mehr ein eingeschränktes Angebot an Nahversorgung gebe. Das einzige Lebensmittelgeschäft mit Postfiliale hat schon vor einigen Jahren geschlossen. Diesen Bedeutungsverlust des Fuchstaler Ortsteils beklagen auch die „besorgten Bürger von Asch“ in ihrem anonymen Schreiben. Mit der Schließung der Bankfiliale werde die Infrastruktur nun zunichtegemacht. „An die alten eingesessenen Bürger von Asch denkt niemand“, schreiben sie.

Die Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen hat über 1300 Mitglieder. Die Genossenschaftsbank engagiert sich zudem auch für soziale Projekte vor Ort. So wurden im vergangenen Jahr Vereine und gemeinnützige Organisationen mit knapp 23.000 Euro aus dem Reinertrag des Gewinnsparens unterstützt.