12.08.2020

Die Feuerwehr Landsberg rettet einen Mauersegler

Die Feuerwehr Landsberg rettet mit ihrer Drehleiter einen Mauersegler von einem Dach. Denn der Vogel befand sich in einer misslichen Lage.

Zum Retter in der Not wurde die Landsberger Feuerwehr für einen Mauersegler. Der Vogel hatte sich in der Dachkantenverkleidung der Grundschule an der Pössinger Straße verfangen. Zuerst versuchte Michael Comes-Lipps, der informiert worden war, den Vogel zu befreien. Doch der Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Landsberg konnte dem Tier nicht helfen.

Die Feuerwehr Landsberg rückte mit ihrer Drehleiter an, um einen Mauersegler zu retten. Bild: Jessica Stolpmann

Also alarmierte er die Landsberger Feuerwehr, die den Vogelspezialisten mithilfe des Rettungskorbs zum Dach der Schule beförderte. Zusammen mit einem Feuerwehrmann konnte Comes-Lipps den Mauersegler befreien. In einer Pflegestation wurde der Vogel untersucht und bald wieder in Freiheit entlassen.

Hier sehen Sie im Video, wie der Mauersegler wieder in Freiheit entlassen wird.

Vor zwei Jahren gab es in Dießen einen ähnlichen Fall. Damals rettete die Feuerwehr mehrere Mauersegler am Marienmünster, die dort gefangen waren. (lt)

