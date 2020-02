vor 21 Min.

Die Finninger Fußballer wollen Leben retten

Am Sonntag werden in der Sporthalle in Finning Stammzellenspender gesucht. Was Interessierte wissen müssen.

Von Sibylle Reiter

Am Sonntag, 16. Februar, laden die Fußballer des TSV Finning zu einer Stammzell-Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ein. Von 9.30 bis 14 Uhr kann man sich in der Sporthalle als Stammzellspender registrieren lassen. „Jeder, der sich beteiligt, kann auf einfache Weise Leben retten“, sagt Martin Boos, der mit seinen Fußballer-Kollegen Johannes Grunow, Matthias Habeck und Xaver Boos und vielen Helfern die Aktion organisiert.

Alle 15 Minuten bekommt in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Für viele der Patienten ist eine Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance. Doch jeder zehnte Patient findet keinen passenden Spender. „Das wollen wir Fußballer vom TSV Finning ändern“, sagt Martin Boos, dritter Vorsitzender des Vereins. Man habe derzeit keinen konkreten Anlass, jedoch einen Sportkameraden im Verein, der auf diese Weise schon einmal ein Leben retten konnte. „Und je mehr Spender es gibt, desto größer die Chance, dass ein passender Spender gefunden wird“, sagt Matthias Habeck.

Mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich genommen

Die vier Fußballer wollen ihre Kontakte nutzen, um möglichst viele Menschen aus Finning und allen umliegenden Orten aufmerksam zu machen und zur Registrierung einzuladen. „Die Registrierung ist ganz einfach: Mittels Wattestäbchen wird ein Abstrich von der Wangenschleimhaut genommen, der zur DKMS nach Tübingen geschickt wird, sagt Johannes Grunow. Dort erfolge die Typisierung und die Eintragung in die Spenderdatei.

Wird ein Spender gesucht, kann laut Grunow weltweit anonym ein Suchlauf erfolgen. Kommt man als Spender in Frage, wird man von der DKMS angeschrieben. Wer Fragen dazu hat, dem stehen die Fußballer am Sonntag für ein Gespräch zur Verfügung. Jeder gesunde Erwachsene von 17 bis 55 Jahren könne sich registrieren lassen. Die Typisierung kostet 35 Euro. Daher nehmen die Fußballer auch Geldspenden entgegen. „Wir freuen uns über jede Spende, auch über kleine Beträge“, sagt Martin Boos.

Auch über eine Bewirtungsaktion – mehrere Firmen aus der Umgebung haben dazu beigetragen – können die Fußballer Geld sammeln: Es gibt ein Weißwurstfrühstück und die Blaskapelle Entraching spielt. Alle Einnahmen spenden die Fußballer der DKMS.

