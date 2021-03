vor 18 Min.

Die Jubiläumspassion in Waal wird verschoben

Seit 400 Jahren gibt es in Waal Passions- und Heiligenspiele. Sie gehen auf ein Gelübde im Jahr 1621 zurück, als die Pest in Europa wütete. Wegen der Corona-Pandemie wird die Jubiläumspassion nicht heuer gespielt, sondern erst 2023. Die Fotos zeigen Szenen aus der Miller-Passion 2015.

Plus Das 400-jährige Jubiläum der Passionsspiele in Waal wird verschoben. Landsbergs Theaterleiter hat eine zentrale Funktion.

Von Claudia Goetting

Nicht nur einmal ist in den vergangenen Monaten Corona mit der Pest in einem Atemzug genannt worden. Wegen der aktuellen Pandemie wird die Jubiläumspassion in Waal (Landkreis Ostallgäu), die in diesem Jahr eigentlich von April bis Juli gespielt werden sollte, um zwei Jahre verschoben. Bemerkenswert dabei ist, dass die Waaler Passionsspiele aus der Zeit der furchtbaren Pestjahre um 1621 stammen. Insofern ist es in diesem Fall unumgänglich, Corona und Pest in einem Atemzug zu nennen.

Der schwarze Tod, die Pest, war die Geißel der Menschheit im Mittelalter. 1621 haben die Waaler ein Gelübde abgelegt, fortan ein Passions- oder Heiligenspiel aufzuführen, sollten sie von der Pest verschont bleiben. Daraus entstand 1655 die Heilig-Kreuz-Bruderschaft, die als ursprünglicher Gründer der Passionsspiele angesehen wird. Seitdem gibt es die Passionsspiele – und Waal ist damit der älteste und mittlerweile auch einzige Passionsspielort in Bayerisch-Schwaben.

Jubiläum findet im Jahr 2023 statt

„Ein 400-jähriges Jubiläum ist etwas ganz Besonderes. Daher sollte auch der Rahmen, in dem es gefeiert wird, angemessen sein. Mit Blick auf das laufende Jahr und auch auf das kommende Jahr 2022 sehen wir unter anderem in Bezug auf Probenbetrieb, zulässige Zuschauerzahl und Finanzplanung nicht die Sicherheiten, die für diesen würdigen Rahmen erforderlich sind“, sagt Werner Rahn, Vorsitzender der Passionsspielgemeinschaft – deshalb findet das Jubiläum erst 2023 statt. Und Rahn ergänzt: „Wir wollen keine Verschiebung der Verschiebung, keine Proben mit Mindestabstand und auch keine Aufführungen, bei denen unter Umständen Begriffe wie FFP2 und Inzidenz wichtiger wären als die Inhalte des Stückes.“

Werner Rahn, Vorsitzender der Passionsspielgemeinschaft, will keine Proben und Aufführungen mit Masken. Bild: Klaus D. Treude

Daher hat sich die Passionsspielgemeinschaft entschlossen, die für 24. April 2021 geplante Premiere auf Frühjahr/Sommer 2023 zu verschieben. „Mit diesem neuen Termin sollte die Pandemie zuverlässig keine Auswirkungen mehr auf Planung und Durchführung von Proben und Aufführungen haben“, zeigt sich Rahn zuversichtlich. Außerdem sollte die frühzeitige Entscheidung jedem Mitwirkenden einfachere Planungen ermöglichen.

Die Entscheidung zur Verschiebung sei im erweiterten Kreis – Vorstand der Passionsspielgemeinschaft und langjährige Mitwirkende – gefallen, berichtet Spielleiter Florian Martin Werner aus Landsberg, der das Landsberger Stadttheater leitet. „Es war klar, dass alle dafür sind. Stimmen im Dorf bestätigen die Entscheidung“, sagt der 49-Jährige und freut sich über die Reaktionen: „Die Leute akzeptieren das nicht nur, sondern befürworten es.“

Florian Werner befürwortet die Corona-Beschränkungen, damit der Kulturbetrieb möglichst bald wieder möglich ist. Bild: Klaus D. Treude

Florian Werner steht hinter den Corona-Beschränkungen. „Ich kann fast gar nicht anders, meine Frau ist promovierte Pharmazeutin“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Ich bin eher wütend über uneinsichtige Leute, die ohne Maske rumrennen und Impfdiskussionen führen – und damit verhindern, dass wir im künstlerischen Bereich wieder arbeiten können.“ Auffallend ist seiner Meinung nach, dass es im kulturellen Bereich wenig Widerstand gegen den Kurs der Politik gibt – „und da steckt viel Intellektualität drin“.

Aber vielen Menschen falle es schwer, Einschränkungen hinzunehmen, vor allem, wenn es sich um eine abstrakte Gefahr handle. „Es würde keiner über die Straße gehen, wenn ein Auto kommt. Aber das Coronavirus ist nicht greifbar, wenn man nicht gerade schwere Krankheitsfälle im Verwandten- oder Bekanntenkreis hat.“ Da falle es leichter, zu sagen: „Das gibt’s nicht.“ Werner selbst hat engere Kontakte ins norditalienische Bergamo, das im vergangenen Jahr besonders heftig von der ersten Infektionswelle getroffen worden war.

Neues Konzept bei der musikalischen Gestaltung geplant

Bisher sei noch nicht intensiv an der Jubiläumspassion gearbeitet worden. Geplant ist ein ganz neues Konzept bei der musikalischen Gestaltung. Darum kümmern sich Dietmar Ledel und Lucia Kellner (Chor). Der Passionschor hatte mit den Proben schon angefangen, musste aber im Herbst aufhören. Die Suche nach den Instrumentalisten (Streicher, Bläser und eventuell Schlagwerk) ist noch nicht abgeschlossen.

Heuer will Florian Werner noch am Stück weiterarbeiten. Außerdem sind einzelne Treffen geplant, die das Bühnenbild und die musikalische Gestaltung betreffen. Frühestens im Sommer 2022 wird es dann konkreter. Die Rollenverteilung erfolgt normalerweise immer im November. „Die Probenarbeit darf nicht zu früh beginnen. Man kann sich auch tot proben“, sagt Werner.

Der Fokus liegt auf den Menschen um Jesus herum

Das Grundkonzept für die Jubiläumspassion steht. „Der Fokus soll auf den Menschen liegen, die um Jesus herum waren. Jesus hat natürlich eine zentrale Rolle, aber wir wollen den Blick etwas von ihm weg richten – hin zu den Menschen, die sich mit der Botschaft beschäftigen – sowohl seine Kritiker als auch seine Anhänger.“ Der Wandel in der Gesellschaft und in der Kirche sei auch im Theater spürbar. Ziel sei es deshalb, dem Publikum etwas mit auf den Weg zu geben. So soll mehr Identifikation entstehen.

Eine kleine Jubiläumsfeier wird es dieses Jahr aber doch geben: Im Herbst möchte die Passionsspielgemeinschaft bei einem Festakt nicht nur den Abschluss der Restaurierung des Heimkehrerkreuzes am Theater feiern, sondern auch das Gelübde zur Aufführung der Passion erneuern. „Wir hoffen, dass die Begeisterung für die Jubiläumspassion bewahrt werden kann, vielleicht sogar noch wachsen wird bis 2023, und freuen uns sehr auf die gemeinsamen Stunden“, sagt Rahn.

