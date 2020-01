09.01.2020

Die SPD will die Altstadt nicht „verlottern“ lassen

Die SPD Landsberg nominiert 30 Kandidaten für den Stadtrat. OB-Bewerber Felix Bredschneijder führt die Liste an

Von Frauke Vangierdegom

Damit das Herz der Stadt Landsberg auch in Zukunft gesund schlagen kann, muss einiges passieren. Davon sind die Landsberger Sozialdemokraten überzeugt. Auf die Fahne ihres Wahlprogramms zur Kommunalwahl am 15. März haben sie sich unter anderem geschrieben, gegen die „Verlotterung der Altstadt“ vorzugehen. Damit wurde auf die Außenwerbungssatzung der Stadt Landsberg angespielt, die in den Augen der SPD nicht konsequent genug umgesetzt und überwacht würde.

Auch müssten jetzt die Weichen gestellt werden, damit die gute Infrastruktur der Stadt auch in einigen Jahren noch ausreichend vorhanden sei. „Die gute Infrastruktur ist da, aber sie fängt an, nicht mehr auszureichen“, mahnt SPD-Oberbürgermeisterkandidat Felix Bredschneijder. Mit Blick auf den geplanten Kulturraum im neuen Wohnviertel am Papierbach mahnte er zu Aufmerksamkeit: „Das kann etwas ganz Gigantisches werden, das kann aber auch gehörig in die Hose gehen.“

Viele kleine Einzelmaßnahmen sollten helfen, langfristig ein solides Verkehrskonzept auf die Beine zu stellen. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, soziale Gerechtigkeit, die Erarbeitung eines Klimaschutzfadens sind weitere Themen, mit denen die Sozialdemokraten in der Stadt punkten wollen.

Vorgestellt und verabschiedet wurde das Wahlprogramm der Landsberger SPD im Rahmen der Aufstellungsversammlung der Stadtratskandidaten. 30 Personen bewerben sich um einen Sitz im Rathaus. Geht es nach Spitzenkandidat Felix Bredschneijder, gehört dazu auch der Sitz des Rathauschefs. Für die Arbeit im neuen Gremium der Stadt wünscht sich Bredschneijder, man möge sich nicht länger „im Klein-Klein verlieren, sondern bei allen Entscheidungen das große Ziel vor Augen behalten“.

Gertrud Brandl-Beuth, die Vorsitzende der Landsberger SPD, wies in ihrer Begrüßung darauf hin, dass die Kommunalwahl 2020 für die Stadt Landsberg eine ganz besondere Bedeutung habe. „Erstmals, nach fast 60 Jahren, werden der Stadtrat und der Oberbürgermeister wieder zeitgleich gewählt“, sagte sie. Seit der damalige Oberbürgermeister Ludwig Thoma 1958 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt vorzeitig niederlegte, hatten sich die Wahlperioden von Stadtratswahl und OB-Wahl verschoben.

„Ich würde mir wünschen, dass wir künftig mehr als vier Stadträte stellen können“, so Brandl-Beuth. „Sechs, sieben oder sogar mehr wären uns angemessen“, ist sie überzeugt. Alle 30 Kandidaten stellten sich den 24 Stimmberechtigten kurz vor. Abgestimmt wurde im Block. Die Reihenfolge auf der Liste hatte der Vorstand zuvor ausgearbeitet. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten Regina und Olli Kaiser von „Swamp Ophelia“.

