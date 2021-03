vor 52 Min.

Die Suche geht weiter

Kater Flocki wird seit Anfang Februar in Landsberg vermisst.

Seit Anfang des vergangenen Monats wird der Landsberger Kater Flocki nun schon vermisst. Auch eine groß angelegte Suchaktion brachte bisher noch keinen Erfolg – Besitzerin Stefanie Jakob hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben.

Am 4. Februar ging Flocki mit ihrer anderen, älteren Katze nach draußen, kam jedoch nicht mehr nach Hause. Auch gut einen Monat später gebe es leider nichts Neues, sagt Stefanie Jakob auf LT-Nachfrage. Nachdem ihr Kater verschwunden war, hatte sie Flyer verteilt, Suchplakate aufgehängt und einen Facebookaufruf gestartet, der hundertfach geteilt und auch auf der Facebook-Seite des LT auf große Resonanz stieß. „Es war überwältigend, wie viele Menschen sich gemeldet haben.“

Auch die K-9-Tiersuche München-Oberbayern hatte Stefanie Jakob eingeschaltet. Durch einen Geruchsartikel nahmen zwei Suchhunde die Fährte auf und fanden heraus, dass Flocki wohl in einem Radius zwischen Mittelschule, Von-Eichendorff-Straße und Von-den-Hoff-Platz eingesperrt ist. Bei Anwohnern im betreffenden Gebiet warf Jakob Zettel in die Briefkasten – mit der Bitte, in Garagen, Kellern und Dachböden nach der Katze zu schauen. Doch Flocki blieb weiter verschwunden. Stefanie Jakob hat bei der Suche mittlerweile alle Register gezogen und sogar Kontakt mit Tierkommunikatoren aufgenommen. Dabei sei ihr mitgeteilt worden, dass der Kater noch immer draußen umherstreune. „In manchen Fällen soll es sogar drei bis vier Monate dauern, bis die Tiere wieder nach Hause kommen“, sagt sie. „Ich hoffe weiter jeden Tag, dass jemand Flocki gesehen hat und sich bei mir meldet. Die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt.“ (dst)

