vor 35 Min.

Die neue Bayerische Milchkönigin kommt aus Andechs

Beatrice Scheitz entscheidet das Finale in Herrsching für sich und holt sich die Krone. Wie sie die Jury überzeugt hat.

Von Dieter Schöndorfer

Sie war die einzige Bewerberin aus dem Landkreis Starnberg und holte den Titel ins Fünfseenland: Beatrice Scheitz aus dem Andechser Ortsteil Erling ist die neue Bayerische Milchkönigin. Die 22-jährige Tochter von Vize-Landrat Georg Scheitz setzte sich im Finale gegen sechs andere Kandidatinnen durch. Die bayerische Milchprinzessin, Miriam Weiß aus Betzigau im Landkreis Oberallgäu, wird die Milchkönigin während ihrer Amtszeit tatkräftig unterstützen.

Charme und Kompetenz

Mit Leidenschaft, Charme und Kompetenz werden die frischgewählten Hoheiten laut Mitteilung des Milcherzeugerverbands Bayern in den nächsten beiden Jahren die bayerische Milchwirtschaft bei zahlreichen veranstaltungen vertreten und für Milcherzeugnisse aus Bayern werben.

Sieben Kandidatinnen im Finale

Die sieben Finalistinnen stellten sich im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching den Fragen der Jury. Diese achtete besonders auf ein fundiertes Fachwissen zur Milcherzeugung und -verarbeitung, aber auch ein sicheres und sympathisches Auftreten. Am Ende überzeugten zwei Bewerberinnen besonders: die 22-jährige Beatrice „Trixi“ Scheitz, die jetzt offiziell zur neuen Milchkönigin gekrönt wurde. Sie kommt aus Andechs, machte ihre Ausbildung zur Industriekauffrau in der dort ansässigen Molkerei und ist mittlerweile ausgebildete Wirtschaftsfachwirtin. Ihr Großvater, Georg Scheitz senior, hat einst die Biomolkerei Scheitz gegründet, die mittlerweile als „Andechser Natur“ eine der größten in Europa ist und von Trixi Scheitz’ Tante Barbara geführt wird.

Die neue Milchkönigin wird in den nächsten zwei Jahren unterstützt von der 23-jährigen Milchprinzessin Miriam Weiß aus Betzigau im Landkreis Oberallgäu, die als milchwirtschaftliche Laborantin in einer Molkerei tätig ist.

Themen Folgen