vor 50 Min.

Dieser Damm alleine reicht nicht gegen die Fluten

Östlich von Scheuring soll ein Rückhaltebecken den Ort vor Hochwasser schützen. Noch ist das Bauwerk nicht fertig. Ein Experte erläutert dem Gemeinderat, was noch zu tun ist.

Von Walter Herzog

Für das im Bau befindliche Hochwasserrückhaltebecken Lerchenberg, in der Nähe des Aussiedlerhofes östlich von Scheuring, ist noch einiges zu machen, baulich und auch, was den amtlichen Segen betrifft. Deswegen wird die Gemeinde die Eröffnung des wasserrechtlichen Verfahrens beantragen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig beschlossen. Notwendig sei eine wasserrechtliche Genehmigung durch das Wasserwirtschaftsamt deshalb, weil Teile des im künftigen Rückhaltebecken gesammelten Wassers aus dem Bereich um den Lerchenberg geregelt in den Mühlbach abgeleitet werden.

Damit auch künftig gebaut werden kann

Darüber informierte Bernhard Vogt vom beratenden Ingenieurbüro Blasy-Øverland aus Eching. Vogt stellte dem Ratsgremium den aktuellen Planungsstand vor. Bereits im Jahr 2015 sei für die Gemeinde ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt worden, da bei einem 100-jährigen Hochwasser weite Teile Scheurings von einer Überflutung betroffen seien. Die Gefährdung entstehe sowohl durch Ausuferungen des Mühlbaches als auch durch wild abfließende Hangwasser. „Da der größte Teil der hochwasserrelevanten Abflüsse im Einzugsgebiet rund um den Lerchenberg entsteht, ist dieses Rückhaltebecken eine notwendige Voraussetzung für den Hochwasserschutz in Scheuring“, sagte Bernhard Vogt. Das Bauwerk soll deutliche Verbesserungen für verschiedene Bereiche der Ortschaft bringen und sei eine gute Voraussetzung, um geplante Bau- und Gewerbegebiete zu entwickeln.

Derzeit besteht das Dammbauwerk aus zwei Geländeaufschüttungen links und rechts eines Feldweges, der in der Mitte des Tals verläuft. Um ein funktionsfähiges Bauwerk zu erhalten, müsse die Lücke im Damm noch geschlossen werden. Wie Vogt informierte, sind daneben ein Betriebsauslass mit Ein- und Auslauf sowie ein Bauwerk zur Abflussdrosselung notwendig. Ebenso eine Hochwasserentlastung für besondere Wetterereignisse, um den Bestand des Dammes durch Überströmung nicht zu gefährden.

Mit einem Zuschuss kann nicht gerechnet werden

Im Fußpunkt des Dammes wird laut Bernhard Vogt eine Sickerwasserdränage eingebaut, und die Dammkrone soll so profiliert werden, dass sie als Wirtschaftsweg genutzt werden kann, der an die bestehenden Straßen und Wege Anschluss finden soll. Nach Fertigstellung des Bauwerks soll der Damm eine Länge von rund 500 Metern und eine maximale Höhe von 4,20 Metern erreichen. In der anschließenden Aussprache wurden verschiedene Themen zu den noch notwendigen Baumaßnahmen diskutiert, ohne Details festzulegen. Daneben wurden auch Möglichkeiten zur Kostenminimierung hinterfragt.

Wie Bürgermeister Manfred Menhard auf Nachfrage mitteilte, rechnet die Gemeinde grob geschätzt mit Gesamtkosten von knapp 700000 Euro. Da man mit dem Hochwasserrückhaltebecken aber keinen absoluten Schutz für 100-jährige Hochwasser erreiche, könne die Gemeinde nicht mit staatlichen Zuschüssen rechnen. „Wenn das Rückhaltebecken Lerchenberg als erste Maßnahme und die Flutmulde am Mühlbach mit der Ausleitung in das freie Feld im nordwestlichen Gemeindegebiet realisiert sind, können wir mit der Entwicklung des Baugebietes Angerwiese II fortfahren“, so Menhard.

Themen Folgen