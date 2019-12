Dießen: Das Parken an der Engstelle bleibt erlaubt

Plus Der Dießener Seniorenbeirat scheitert mit dem Antrag, zwei Parkplätze in der Prinz-Ludwig-Straße abzuschaffen. Mit anderen Anträgen ist er erfolgreicher.

Mit Kompromissen müssen sich die Senioren derzeit in Dießen begnügen. Nicht alle ihre Anträge, mit denen sie Verbesserungen im Straßenverkehr erreichen wollen, fanden im Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde Gehör. Deshalb hielten sich Frust und Freude vermutlich die Waage.

Die Interessen der Autofahrer

Prinz-Ludwig-Straße Die beiden Parkplätze, die auf dem Gehweg vor dem Wohn- und Geschäftshaus an der Prinz-Ludwig-Straße 4 markiert sind, bleiben auch künftig erhalten. Aus Sicht des Seniorenbeirats hat sich der Bau- und Umweltausschuss aber nicht vorrangig für den Schutz von Fußgängern, sondern für die Interessen der Autofahrer ausgesprochen. Die Gehwegbreite von gerade mal 1,30 Metern reiche nicht aus, so der Vorsitzende des Beirats, Ludger Stürwald, da er zusätzlich von einer Fensterbank und Verkaufsständern eingeschränkt werde. Außerdem würden sich die Autofahrer oft nicht an die Parkraummarkierung halten.

Gewerbereferent Thomas Hackl (Freie Wähler) hatte vor Ort nachgemessen und keine gravierenden Probleme bemerkt. „Es ist eng“, räumte er ein, „aber die alte Dame mit Rollator kommt durch.“ Hackl bat den Ausschuss, im Zusammenhang mit der Parkplatzmisere auch die Interessen des Gewerbes und älterer Autofahrer zu berücksichtigen, die mit dem Auto bequemer ins Ortszentrum gelangen.

Gehwegparken ist „dickfellige Bequemlichkeit“

Auch den vom Seniorenbeirat gewünschten Straßenpfosten auf der schräg gegenüberliegenden Ostseite der Prinz-Ludwig-Straße, die ein Parken im absoluten Halteverbot vor der Apotheke verhindern sollen, wurde eine Absage erteilt. Der Seniorenbeirat hatte in seinem Antrag darauf verwiesen, dass Lieferanten der Apotheke auch über die Rückseite des Ladengeschäfts anliefern könnten. Das Gehwegparken sei oft „dickfellige Bequemlichkeit“.

Verkehrsüberwachung Anstatt Straßenpoller zu installieren, wie sie, so Stürwald, an dieser Stelle auch von den Fachbehörden befürwortet würden, entschied sich der Bauausschuss vorerst für eine engmaschigere Verkehrsüberwachung. Diese, so Marc Schlüpmann, habe allerdings auch in der Mühlstraße bislang nicht viel gebracht. Auch deshalb unterstützte der Grünen-Gemeinderat als einziges Ausschussmitglied diese Anliegen.

Fußgängerampeln Etwas mehr Glück hatten die Senioren mit ihren weiteren Anträgen. Demnach sollen die beiden Fußgängerampeln an der Einmündung der Johann-Michael-Fischer-Straße in die Rotter Straße und an der Kreuzung Landsberger Straße/Johann-Michael-Fischer-Straße so umgerüstet werden, dass sie tagsüber („Hellbetrieb“) auf Dauergrün für den Autoverkehr stehen und bei Bedarf relativ schnell („Im Sekundenbereich“) auf Grün für Fußgänger umschalten. Außerdem sollen die Ampeln so nachgerüstet werden, dass die Ampelschaltung für Sehbehinderte mittels akustischer Töne wahrnehmbar ist. Dafür möchte sich die Gemeinde beim Staatlichen Bauamt einsetzen.

Unter den wettergeschützten Arkaden

Mitfahrerbank Eine Mitfahrerbank unter den wettergeschützten Arkaden in der Prinz-Ludwig-Straße wird es dagegen nicht geben. Aus Sicht der Eigentümer des dazugehörigen Wohn- und Geschäftshauses, so Bürgermeister Herbert Kirsch, könnte dadurch der Lieferverkehr behindert werden. Stattdessen soll eine bereits vorhandene, nicht überdachte Bank wenige Meter nördlich als Mitfahrerbank genutzt werden. Für die Schilder gibt es von der Gemeinde 1000 Euro Zuschuss.

Gehweg Am Von-Schorn-Weg wird es einen Ortstermin geben. Dort hat das Gremium eine neue Befestigung des Fußwegs vom öffentlichen Parkplatz an der Von-Eichendorff-Straße bis hinunter zur Prinz-Ludwig-Straße beantragt, damit der Weg auch für Fußgänger mit Rollator, Rollstuhl und Kinderwagen gefahrlos benutzt werden kann.