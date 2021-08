Dießen: Warum junge Leute Kriegsgräber in Bayern pflegen

Plus Junge Erwachsene aus Rumänien und Deutschland lernen in Bayern aus der Vergangenheit. Dießen ist die Basis für ihren Einsatz bei der Kriegsgräberfürsorge.

Ein schöner Sommerabend im Garten des MTV-Gästehauses, vom Grill kommt verführerischer Duft, junge Leute sitzen an Biertischen und unterhalten sich auf Deutsch, Englisch oder Rumänisch. Am Balkon hängt ein Banner mit der Aufschrift „Versöhnung, Verständigung, Freundschaft – Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“.