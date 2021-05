Dießen

Hinter welchen Schaufenstern in Dießen sich was tut

Auf den Secondhandladen am Dießener Marktplatz, das Nagelstudio in der Mühlstraße und das Versicherungsbüro in der Herrenstraße folgen neue Geschäfte und Lokale.

Von Ulrike Reschke und Gerald Modlinger

Ob in der Herrenstraße, am Marktplatz, in der Prinz-Ludwig-Straße oder in der Mühlstraße, in der Geschäftswelt der Marktgemeinde verändert sich derzeit einiges. Geschichte sind Secondhandladen und Nagelstudio, das M2 wird unter neuer Führung anders und größer, behält aber seinen Namen, der Hörgeräteakustiker Geers wechselt den Standort, das „Kunststück“ von Gudrun Bürgin expandiert. Und es gibt auch eine Neueröffnung.

