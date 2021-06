Leck in der Wasserleitung: Dießener Herrenstraße gesperrt

Im Dießener Ortskern kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der Grund: Probleme mit der Wasserleitung.

Ausgerechnet einem Mitarbeiter der Dießener Wasserwerke kam es am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit seltsam vor, dass die Fahrbahn der Herrenstraße nass war, ohne dass es geregnet hatte. Wasserwart Alexander Lange schloss schnell daraus, dass es sich um einen Wasserrohrbruch handeln muss. Wie Wasserwart Alexander Ellinger auf Nachfrage bestätigte, habe man ziemlich schnell die „undichte Stelle“ orten können. Rund sechs Meter von der Fußgängerampel am Marktplatz entfernt war in der Herrenstraße eine Muffe undicht geworden. Die Folge: Vollsperrung den halben Tag und Verkehrsbehinderungen.

Wie viel Wasser ist in Dießen ausgelaufen?

„Das sind Alterserscheinungen“, sagte Alexander Ellinger zum Rohrbruch. Gegen Mittag bereits konnte die Muffe abgedichtet werden, das Verfüllen der Baugrube und das Teeren der Straße werden sich wohl noch bis in die Abendstunden hinziehen. „Morgen früh können wir die Sperrung der Herrenstraße dann auf jeden Fall wieder aufheben“, sagte Ellinger.

Auf die Frage, wie viel Wasser durch das Leck denn ausgetreten sei, sagt Ellinger: „Das ist vergleichbar mit einem tropfenden Wasserhahn, das macht sich in der Wasserversorgung nicht bemerkbar.“ Auch habe zu keinem Zeitpunkt das Wasser für die Verbraucher abgestellt werden müssen.

