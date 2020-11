vor 35 Min.

Dießen: Polizei löst Corona-Demo auf

Eine nicht angemeldete Corona-Demonstration ist am Montagabend in Dießen aufgelöst worden.

In der Mühlstraße in Dießen bekunden rund 30 Personen ihren Unmut über die aktuellen Corona-Maßnahmen. Dann schreitet die Polizei ein.

Eine nicht angemeldete Corona-Demonstration hat am frühen Montagabend in Dießen stattgefunden. Wie die Polizeiinspektion berichtet, versammelten sich gegen 18 Uhr etwa 30 Personen in der Mühlstraße um ihren Unmut über die aktuellen Corona-Maßnahmen kundzutun. Die Polizei, die durch eine Anruferin über die Zusammenkunft informiert wurde, löste die nicht angemeldete Versammlung auf, die laut Polizei wohl über einen Aufruf im Internet initiiert wurde. Ein Verantwortlicher für die Versammlung habe nicht festgestellt werden können.

Einzelne Teilnehmer – die Rede ist von weniger als zehn – hätten sich uneinsichtig gezeigt. Sie müssen mit Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen. Da es laut Polizei zu Willensbekundungen gekommen sei, sei von einer Versammlung auszugehen. Bei einer Versammlung gelte anders als bei einem sonstigen Aufenthalt in der Mühlstraße eine Maskenpflicht, die missachtet worden sei. Eine solche Pflicht besteht ansonsten in Dießen auf dem Untermüllerplatz und in den Seeanlagen, nicht jedoch in der Mühlstraße. (ger)

