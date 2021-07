Dießen

Was die Witwe nach dem Tod des Dießener AfD-Politikers Martin Hebner sagt

Der AfD-Bundestagstagsabgeordnete Martin Hebner aus Dießen ist am Mittwoch im Alter von 61 Jahren an einem Hirntumor verstorben. Seine Witwe spricht von Attacken auf die Familie.

Von Gerald Modlinger

Der Dießener AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist am Mittwoch im Alter von 61 Jahren gestorben. Er erlag einer schweren Krankheit, die seine Familie kurz zuvor bekannt gemacht hatte. Verbunden war das mit einer emotionalen Anklage an Behörden und politische Vertreter. Gegenüber dem LT hat sich auch seine Witwe geäußert. Noch kurz vor seinem Tod seien am Anwesen der Familie in der Ortsmitte von Dießen Aufkleber mit Drohbotschaften angebracht worden. Die Behörden halten sich auf LT-Anfragen bedeckt.

