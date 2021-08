Dießen

Wohnen in Dießen: Gibt es mal ein Einheimischenmodell?

Plus Die Immobilienpreise in Dießen sind auf einem Rekordhoch. Vor der Kommunalwahl 2020 kündigen alle Parteien Lösungen auf dem Wohnungsmarkt an. Eine Bestandsaufnahme.

Von Gerald Modlinger

Die schwierige Situation am Wohnungsmarkt war eines der viel diskutierten Themen vor der Kommunalwahl 2020 in Dießen. Seither hat sich augenscheinlich nicht viel in dieser Sache getan. Und wenn Bauträger in Dießen tätig werden wollen, steigen die Kommunalpolitiker gerne auf die Bremse. Zu viel, zu hoch, zu wenige Stellplätze und oft wird auch die Optik kritisiert. Allerdings: In den vergangenen Wochen wurde auch die Basis für mögliche Neubebauungen in der Marktgemeinde gelegt – auch ein Einheimischenmodell mit klassischer Einfamilienhausbebauung könnte es wieder geben.

