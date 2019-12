09:30 Uhr

Doris Baumgartl will Oberbürgermeisterin werden

Landsbergs Rathauschef Mathias Neuner hat seit Dienstag eine neue Kontrahentin. Seine aktuelle Stellvertreterin Doris Baumgartl von der UBV will einen Kurswechsel einläuten.

Von Thomas Wunder

Die Landsberger UBV hat am Dienstagabend Doris Baumgartl als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl im März nächsten Jahres nominiert. Damit hat der amtierende Rathauschef Mathias Neuner ( CSU) nun drei Herausforderer. Denn neben der aktuellen Zweiten Bürgermeisterin bewerben sich auch Moritz Hartmann (Grüne) und Felix Bredschneijder ( SPD) um das Amt. Würde Baumgartl gewählt, wäre sie die erste Frau an der Spitze der Stadt. In Sachen Wohnungsbau und Klimaschutz hat sie klare Vorstellungen.

Die wichtigste Entscheidung bei der Aufstellungsversammlung der UBV im Sportzentrum fiel gleich zu Beginn. Einstimmig nominierten die Mitglieder Doris Baumgartl als Oberbürgermeisterkandidatin. „Wir müssen uns entscheiden, welche Richtung Landsberg in Zukunft einschlagen will“, sagte die 57-Jährige. Ein „Weiter so“ und „Dennoch irgendwie anders“ könne man niemandem mehr zumuten.

Keine spekulativen Investorenprojekte

In ihrer Rede unterstrich Doris Baumgartl die Notwendigkeit, wichtige Entscheidungen nicht länger auf die lange Bank zu schieben. Prioritäten müssten für die Bürger eindeutig erkennbar sein. Konkret wurde sie in Sachen Wohnungsbau: „Rein spekulativen Investorenprojekten muss der Boden entzogen werden. Was wir dringend brauchen, ist eine städtische, selbst verwaltete Wohnungsbaugesellschaft.“

Auch der Verkehr ist für die 57-Jährige ein wichtiges Thema. „Wir brauchen nicht 1001 Verkehrskonzepte, sondern eine richtige Lösung.“ Die müsse weitsichtig und klar definiert sein sowie die Mobilitätsmöglichkeiten und individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Carsharing, Bus-Shuttles bei höheren Taktzahlen, der forcierte Einsatz von Apps, Verkehrsleitsysteme unter Einsatz neuester Technologien seien nur erste Maßnahmen und sollten heute eigentlich selbstverständlich sein.

Die Senioren liegen ihr am Herzen

Beim Thema Klima und Umwelt ging es Baumgartl vor allem um die Frage, was die Stadt tun könne, über das Engagement des Einzelnen hinaus. Als Beispiel nannte sie Upcycling bei Baumaterial, Food-Sharing und „Pflanzen statt Versiegeln“, ein Weg, um Grünflächen, Artenschutz und Lebensqualität in der Stadt zu garantieren. Besonders am Herzen liegt Baumgartl das Wohl der älteren Mitbürger. „Senioren werden oft nur zu gerne als ‚Problem’ bezeichnet, für die es Lösungen geben müsse. Nein, sie sind ein bedeutender Teil unserer gemeinsamen Lebenswirklichkeit“.

Die Bürger selbst müssten eine entscheidende Rolle spielen: „Wenn ich Bürgerbeteiligung sage, dann meine ich auch Bürgerbeteiligung“ sagte Doris Baumgartl und verdeutlichte ihre Position mit dem Hinweis darauf, dass dafür ein paar Bürgerbefragungen nicht ausreichten, wenn anschließend die Entscheidungen doch woanders getroffen würden.

